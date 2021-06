Há políticos que acreditam que não devem explicações a ninguém, que responder a perguntas é um enfado, um frete que não estão dispostos a fazer. Nem quando as questões são escritas se dão à maçada de retribuir, mesmo que com a desculpa de não ser oportuno, possível ou outro pretexto esfarrapado qualquer.

Os políticos de que falo têm a arrogância de decidir como, quando, sobre o quê e a quem dão satisfações. Esquecem-se - eufemismo para "borrifam-se" - que é exactamente porque têm o poder público que podem e devem ser escrutinados, porque uma democracia impõe (e pressupõe) que as decisões sejam examinadas, discutidas e criticadas pela opinião pública. E quem as toma também.

Como se não bastasse, brindam-nos com uma “Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital”, título catita da Lei 27/2021 de 17 de Maio, aprovada pela Assembleia da República, e que abre caminho ao regresso da censura, sob a capa de "Direito à protecção contra a desinformação" (Artigo 6.º), como se houvesse uma censura boa e uma censura má.

Ninguém votou contra o diploma proposto pelo PS, embora alguns partidos - PCP, PEV, Chega e IL - tenham optado pela abstenção, que é como quem diz, por lavar as mãos como Pilatos, porque fugir das responsabilidades é mais cómodo do que tomar decisões difíceis.

Calar também é desinformar e pode muito bem contribuir para "enganar deliberadamente o público", como diz a lei. Se não para enganar, pelo menos para deixar na ignorância - o que, na prática, vai dar ao mesmo.

Mas ainda ninguém fez uma lei para os políticos e titulares de cargos públicos prepontentes e aquilo que eles calam. E são muitos, do primeiro-ministro, António Costa, ao líder da oposição, Rui Rio, passando por deputados, autarcas, responsáveis de empresas e institutos públicos, entidades reguladoras e de supervisão.

A Constituição da República Portuguesa, no artigo 268.º, dá aos cidadãos "o direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas", e ainda "o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos". E até estabelece prazos de resposta.

Mas ainda por estes dias, a propósito da partilha pela Câmara Municipal de Lisboa de dados de manifestantes anti-Putin com a Rússia, ficou a saber-se que entraram queixas formais na CML, no Ministério da Administração Interna e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nem responderam.

No papel parece fácil, na prática é bem diferente. Que o diga a CADA, que todos os meses elabora dezenas de pareceres relativos a pedidos de acesso a documentos administrativos, na maioria das vezes favoráveis aos queixosos, muitas vezes jornalistas.

Também a Lei de Imprensa, logo no Capítulo 1, sobre Liberdade de Imprensa, deixa o tema claro: "A liberdade de imprensa abrange o direito de informar, de se informar e de ser informado, sem impedimentos nem discriminações".

Só que a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital (não consigo não rir sempre que escrevo este título) esquece a parte "de se informar e de ser informado". Que é, quase sempre, a tarefa mais complicada, uma espécie de prova olímpica de 2000 metros obstáculos, em que é preciso saltar 18 vezes uma barreira e cinco vezes um fosso.

Os obstáculos podem ser os mais variados, de telefones a e-mails, passando por secretárias e assessores, até à burocracia ou aos visados. Um dia escreverei um artigo sobre as perguntas que nunca tiveram resposta: do primeiro-ministro, de ministros, de deputados, da oposição, de governadores do Banco de Portugal.

Ao mesmo tempo que têm este comportamento, os governantes vão propondo - e a Assembleia da República vai aprovando - estratégias anticorrupção, entidades da transparência e comissões de tudo e de nada. A chamada areia para os olhos - ou ciência do faz-de-conta.

Melhor seria se, em vez de fazer leis sobre desinformação, os políticos tratassem de informar convenientemente, e isso não é fazer propaganda, é sujeitar-se ao exame público, a começar por dar resposta às questões que lhes são colocadas.

De resto, o que dizer desta informação tão contrária à realidade prestada por políticos ao longo do último ano:

A lista é infindável e abrange os mais diversos temas. O Estado que "incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do estatuto de utilidade pública" à comunicação social é o mesmo que cala e contribui tantas vezes para desinformar (e até paga para serem produzidas notícias, como define o contrato celebrado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia com a agência Lusa, no valor de 98.813€). Gostaria de saber que selo atribuiria o governo a tudo isto.