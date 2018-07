E acabou, assim, o Mundial para Portugal. Uma vergonha. Habituaram-nos a ganhar e agora fazem-nos uma desfeita destas.

Buuuuhhhhh! Que miséria de mundial que Portugal fez! São uns coxos, não jogam nada, parecia que estavam com vontade de ir de férias. Acabou, assim, o Mundial para a nossa selecção. Portugal arrumou as botas nos oitavos de final e foi para casa, perdendo 2-1 contra o Uruguai. Ir para casa nos oitavos de final? Vergonhoso. Estar apenas entre as 16 melhores selecções do mundo? Não foi para isto que eu festejei o título de campeão da Europa! Faltou lá o Éder! É inadmissível levarem um povo ao engano: ganham um Europeu, dão-nos o gosto nunca antes provado da vitória, habituam-nos a ser optimistas e a acreditar até ao fim, para, agora, nos defraudarem as expectativas desta forma? Não se faz. É uma vergonha.

O Ronaldo começa com um hat-trick contra a Espanha e depois nem um golo consegue marcar ao Uruguai? O Ronaldo não sabe gerir as nossas expectativas, que ficámos, assim, à espera que ele pudesse resolver todos os jogos. Aliás, a culpa é toda dele ou já se esquecem de que ganhámos o Europeu porque ele se tinha lesionado e estava no banco? Ah, pois, o Ronaldo em campo só atrapalha porque faz com que todos os outros jogadores de Portugal pareçam medíocres e isso afecta-lhes o ego e não jogam nada.

O grande problema do jogo contra o Uruguai é que jogámos muito bem e todos sabemos que Portugal, se queria ser campeão do mundo, tinha de jogar mal e para o empate. Depois de repormos a igualdade quisemos resolver o jogo em vez de jogar pelo seguro e ir para a marca das grandes penalidades e foi o que se viu. Este Fernando Santos não percebe nada disto. Aposto que este ano, de papo cheio, rezou menos a Nossa Senhora. Rezou com menos força ou alguma outra equipa rezou mais.

Estamos a ficar mal-habituados. Antigamente, era normal nem irmos ao Mundial, depois, passou a ser normal ir e voltar logo para casa. Agora, tudo o que seja menos do que ir a uma meia-final é derrota. Vejam lá o quanto a nossa autoestima e optimismo aumentou desde há uns anos. Sonhamos mais alto e sem problema de o dizer. Havia, na cabeça de muita gente, a crença de que poderíamos ganhar o Mundial. Repito: nós, portugueses, achávamos que era possível ganharmos um Mundial de Futebol. Que é feito do negativismo tuga? Dos queixumes e humildadezinha que tanto nos caracteriza enquanto povo? O que o Fernando Santos, Ronaldo e companhia nos fizeram é inadmissível. Tal como numa relação, sentimo-nos enganados e vamos precisar de tempo para voltar a confiar que é possível. Resta-nos a compensação de que a Alemanha ainda foi mais cedo para casa. A vida é assim, as coisas melhoram sempre quando há alguém que está pior do que nós.

