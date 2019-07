Fez 50 anos que o Homem foi à lua. Digo Homem e homem, já que na altura só nos preocupávamos em ir e não em quem ia. Se fosse hoje, teríamos de ter uma mulher na tripulação e se fosse ela a estacionar a nave tinha-a a raspado toda de lado. Aliás, acho que os Estados Unidos da América estão a ponderar nova ida à lua apenas para preencher quotas e termos, finalmente, igualdade no tocante a pisar satélites naturais. Vai ser uma chatice devido aos saltos altos na areia lunar, mas os cientistas já devem ter arranjado solução. Na altura não foi nenhuma mulher porque a ida à lua foi um embuste e os astronautas tinham de ser homens para conseguirem guardar segredo. Bem, piadas machistas gratuitas à parte, a verdade é que já passaram 50 anos desde que a humanidade colocou o pé noutro corpo celeste que não este nosso belo planeta.

Só tenho pena que a frase de Neil Armstrong – aquele que muita gente pensa que canta o “What a Wonderful World” enquanto fazia a volta à França – não fosse outra. “Um pequeno passo para o Homem, um salto gigantesco para Humanidade” soa um bocado a Pedro Chagas Freitas ou a algo que o Gustavo Santos diria, embora no caso deste último talvez fosse “Um pequeno passo para a Humanidade, um gigantesco salto para mim que agora estou aqui em cima e vocês estão todos aí em baixo.”. Imagino os nervos do Neil, não por pisar a lua, mas por ter apenas um take para acertar na frase; deve ter ido a repeti-la vezes sem conta durante a viagem até a decorar bem. Acho que perdeu uma boa oportunidade para um “Chupa Rússia!”, mas isto sou eu que não sou astronauta.

A ida à lua foi um marco para a Humanidade, excepto para os maluquinhos que acham que foi tudo um embuste e que as fotos e vídeos foram fabricados no Armindo’s Photography, primo do director da NASA. Quem quer acreditar numa conspiração encontra sempre detalhes, reais ou não, que dão força a essa crença. Acreditar no Big Foot é como acreditar em Deus, com a excepção de que existir um Big Foot não desafia as leis da física e até há fotos desfocadas dele. Deus? Nem uma foto, o que é estranho tendo em conta que o Gajo está em todo o lado. Deve ser como o Louis C.K. e não gosta de tirar fotos com os fãs.