4. Um dia gostava de conseguir partilhar a sensação que é irmos no meio da natureza e um assassino destes nos abalroar. Quer dizer, somos claramente de carne e osso, ossos daqueles que se esmigalham, carne daquela que fica em picadinho, coração que deixa de bater assim num nada. E vem alguém dentro de um tanque armado, artificialmente invulnerável, e acha que o peão, no mínimo, no caso de o ver, não devia estar ali. Porque estes peões são um atraso de vida! Uns egoístas! A caminhar na estrada, vejam lá! A estrada é para os carros!

Sério. Há gente tal que numa estrada sem berma grita ao peão que a estrada é para os carros. Em nenhum outro momento reflicto tanto sobre a questão filosófica do homicídio.

Um dia, ouvi um destes espécimes falar sobre ciclistas. Dizia ele que era um abuso os ciclistas na mais frequentada estrada das redondezas a atrapalhar a vida de quem trabalha, de quem produz, que até se fazia uma fila de carros atrás. Considerei pelo menos ir lá gritar na cara dele, como um capitão Haddock com perdigotos, se ele tinha a noção de que vamos todos morrer mas é por causa da sobreprodução, e dos carros engarrafados atrás das bicicletas, a começar pelo dele, com os meus votos de que, do dia para noite, enferruje. Ou qualquer coisa menos poluente. Mas achei que era desperdício de energia, má onda para a atmosfera, e a atmosfera, coitada.

Por essa e por outras, há séculos que não pego na minha bicicleta. Aqui nas redondezas, é uma actividade para colete à prova de balas, pelo menos toda a espécie de roupas luminosas e protecções. Continuo à espera de uma ciclovia que devia ter inaugurado há um ano, mas não começou sequer a ser construída.

5. Falava aquele espécime dos ciclistas egoístas, e não dos peões, por uma simples, singela razão que já adivinham: aquela estradinha tão frequentada não dá nem para um dos pés do peão. Eu gostava que os governantes nisto envolvidos tivessem uma avaria que os levasse a caminhar ali. É assim coisa de ser disparado para o buraco de ozono, directamente.

6. Já tenho 51 anos, portanto já há muitos que cada vez é mais improvável eu tirar carta, e que digo que não tenho intenção de tirar a carta. Só por motivo de força maior, que também os há. Mas ainda assim, desde que moro aqui, muita gente diz: é desta que tiras a carta. Cacete. Greta Thunberg, greve climática e tal, e as pessoas ainda acham que seria altura de uma apeada, que já conseguiu sobreviver 51 anos sem carro próprio, apesar de não haver manual de sobrevivência para isso num país como Portugal, essa apeada devia ir fazer agora aquilo que muitos de nós podiam deixar de fazer já, e que é andar de carro próprio, ou não partilhado?

7. Pronto, agora as motas. Vejo-os muitos, os das Harleys, aos bandos. São a banda larga do ruído. Mas chato mesmo é aquele solitário, que eu não sei o que que é que lhe faltou à nascença, ou mais tarde, a providência, que parte do corpo ele está a tentar compensar, começando pela cabeça, mas achou que era o caso de basicamente rebentar com todos os tímpanos dos seres que estiverem vivos às duas da manhã.

8. E não vamos falar das passadeiras, não é? Nas passadeiras é que os peões são uma verdadeira afronta à liberdade. Aí vem um bólide, no seu ritmo, rasgando o ar, vendo o sacana do peão a chegar à passadeira. Ou pára a bufar de contrariedade, ou finge que não vê, e o peão que pare.

9. Então isto é para acabar já com o carro próprio? E as crianças, os bebés, as aulas, a piscina, o balé, o violino? E as compras do supermercado? E os passeios ao fim de semana? E as madrugadas? As férias? Não, isto não é para acabar já com os carros próprios, ou só no sentido em que o ideal seria mesmo outra solução. Mas não é do que estou a falar agora, aqui. Do que estou a falar é 1) de melhores transportes públicos, incluindo durante a noite 2) de menos carros próprios, mais partilhados, com mais gente dentro 3) de repensar as estradas em zonas verdes, florestas, serras, orlas para peões também, e criar outras só para peões 4) de uma mega campanha de desmotorização individual.

Eu sei que a greve vos leva a arrancar cabelos, sejam automobilistas, governantes ou grevistas. Mas experimentem lá fazer umas andanças a pé e já voltamos a falar.