Dia de Páscoa, dia que assinala a ressurreição de Cristo, este ano calha no Dia das Mentiras, numa bonita ironia que só a aleatoriedade do universo é capaz de gerar. Por isso, deixo-vos com a história alternativa e, talvez mais provável, sobre a morte de Jesus.

Era uma vez Jesus Cristo, jovem adulto de 33 anos, carpinteiro de profissão, milagreiro de vocação. Enquanto não estava a montar móveis do IKEA, ocupava-se a curar os moribundos, a andar sobre a água e a dar cabo do negócio das padarias da região, multiplicando pães e oferecendo-os à população.

Jesus era casado com Maria Madalena, empresária da noite. O casamento já vivera melhores dias, a vida sexual do casal era escassa, Madalena chegava sempre a casa muito cansada e Jesus, também ele esgotado devido aos seus passeios pelo monte com os amigos. Aliás, esse talvez fosse o maior motivo de discórdia entre o casal: as longas temporadas fora de casa com os amigos e as noitadas infindáveis a beber vinho, davam o mote para as longas e acesas discussões; «Eles são meus seguidores e precisam de mim para os inspirar!», defendia-se Jesus, ao que Madalena respondia «Vai lá então, faz o que quiseres, tu é que sabes, diverte-te…». Não era preciso ser filho de Deus e ter poderes sobrenaturais e adivinhatórios para saber que aquela frase queria dizer exatamente o oposto do que parecia.

No entanto, como sempre, Jesus foi sair com os seus apóstolos. Numa noite mais quente, em que a água se transformou em vinho uma e outra vez, vezes demais, já depois de calcorrearem todos os bares e discotecas da aldeia, foram tomar a ceia a uma roulotte de cachorros quentes. Aí, Jesus confessou aos amigos que o casamento não ia bem e que estava farto de Madalena. Os amigos tentaram confortá-lo como fazem os amigos, «Bebe mais um copo e caga na gaja! Mão direita, mão direita é pénalti!»; alguns aconselharam-no a ter calma dizendo-lhe que seria apenas uma fase e que o casamento era assim mesmo e que pensasse no ponto positivo de que, naquela altura, “até que a morte os separe” não era assim tanto tempo dada a esperança média de vida de então. Ao falarem nisso, o seu amigo Judas – aquele que existe em todos os grupos e que mete veneno quando uma relação não vai bem para que todos os casais se separem e os amigos fiquem encalhados como ele – disse, «Já que o teu pai não aprova o divórcio… podias simular a tua morte! Ah ah ah.». Uma risada geral, mas que ficou a ressoar na cabeça de Jesus.