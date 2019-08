Cai a noite na aldeia. Estamos em 1842 e as pequenas ruelas estão desertas, pouco iluminadas e não se ouve nada a não ser os ruídos da natureza que teima em não dormir. De repente, um grito: “Agarra que é pedófilo!”, diz uma senhora, em vestes de dormir, que irrompe esbaforida pela porta de casa. Um vulto corre como quem tenta fugir. A população acorda e sai toda à rua, com tochas e foices, e, rapidamente, todos os habitantes estão a pé, armados como podem e, sem questionar, percorrem todos os cantos da aldeia em busca do criminoso. Encontram-no e lincham-no. Festejam até ser dia, dormem e a vida na aldeia volta ao normal.

Se substituirmos o grito da senhora por tweets ou posts e as tochas por telemóveis, o ano poderia a ser o nosso. Vivemos tempos em que os linchamentos mudaram do centro da aldeia para as redes sociais. Falo de muitos casos, mas em especial do Stradagate em que muita gente se apressou a linchar publicamente o seu mentor, sem direito a apuramento dos factos e a julgamento. Houve quem fizesse piadas, houve quem fizesse acusações, houve quem reportasse o canal, houve quem fizesse queixas às autoridades, houve quem tirasse a Internet aos filhos, preocupados com as más influências que podem chegar pelo pequeno ou médio ecrã. Nesta fase, sem factos apurados, não interessa se temos razão ou não e se o adulto de boné ao contrário é isso tudo de que foi acusado. Não interessa se ele abusava realmente de menores, seja sexualmente ou monetariamente. O que interessa é que alguma vez vamos estar equivocados e vamos linchar a pessoa errada. Já aconteceram, um pouco por todo o mundo, casos semelhantes em que, após a poeira assentar, se percebeu que tinha havido um mal-entendido. Excessos normais em revoluções como o caso do MeToo. Preferimos uma sociedade menos segura, com mais malfeitores soltos e impunes ou uma sociedade mais segura onde há danos colaterais e, por vezes, se prendem e lincham inocentes? Em teoria, todos preferimos a primeira, excepto se formos as potenciais vítimas dessa insegurança, preferindo arriscar sermos as potenciais vítimas dessa injustiça.