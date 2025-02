Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

É com perplexidade que lemos no dia 5 de Dezembro do ano transato no Setubalense o texto de Maria Ana Pontes Dias Neves, deputada da Assembleia Municipal do Montijo, eleita pelo PSD, onde as iniciativas de inclusão e igualdade são descritas como ameaças à moralidade, à ciência e à liberdade de expressão.