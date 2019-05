A opinião de Diogo Faro

Depois dos clássicos “não sou racista, até tenho um amigo preto”, “não sou anti-islão, até já passei à frente de uma mesquita sem cuspir para o chão” ou do “não sou anti-vegan, às vezes até como salada mista com o naco na pedra”, chega-nos agora o “não sou homofóbico, até tenho uma passadeira arco-íris”, vindo do pessoal do CDS de Arroios.