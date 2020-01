Tirando o PCP, e mesmo esse começa a enviesar, o regime político português só tem centro: o centro-esquerda e centro-direita. PS e PSD são espelho e vivem de um eleitorado de um milhão que, ora vai para um lado, ora vai para o outro, dependendo de quem está na mó de cima no momento.

Uma vez mais, Rio fez o discurso da unidade - o último redundou no aparecimento do Aliança -, mas talvez seja tempo de deixar de olhar para dentro e passar a olhar para fora. Há mais de metade do eleitorado, aqueles que não votam, para convencer, para animar.

Acredito que o líder do PSD tem ideias, mas vive numa bolha só sua, da qual ninguém o parece conseguir sacar. E, lamento dizê-lo, ganhar eleições faz-se, também, com marketing, com comunicação. Onde Rio é uma nódoa (basta lembrar o anúncio de que o PSD iria votar contra o orçamento do Estado 2020, ao terceiro minuto já era impossível acompanhar o relambório).

Ontem, nas redes sociais, o tema directas PSD passou quase em branco - ao contrário do Congresso do Livre, Joacine e, sempre, o futebol. Talvez não seja preciso ir ao programa da Cristina cantar "Sonhos de Menino" com Tony Carreira, mas o autismo não é seguramente a receita.

Mesmo para quem acredita que a teimosia é essencial e que a boa política também tem de ter bastidores, Rui Rio tem de mudar e mostrar porque é alternativa. Sem isso, ontem Rui não ganhou nada e estes serão anos completamente desperdiçados. Sem oposição, perde a democracia, perdemos todos nós.