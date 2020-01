Numa estrutura que na primeira volta tinha sido conquistada por Miguel Pinto Luz com 1.592 votos - o candidato menos votado e que ficou fora da segunda volta -, no sábado o antigo líder parlamentar do PSD conseguiu mais 985 votos na capital e alargou a vantagem sobre Rio de apenas 168 votos para 1.182.

Montenegro ‘herdou’ também a outra estrutura em que Pinto Luz tinha vencido, Setúbal, alcançando 67,6% dos votos, e uma vantagem de 289 votos sobre Rio.

Em Braga, a terceira maior distrital, Montenegro venceu com 52% dos votos, mas a vantagem sobre Rio encurtou-se em relação há uma semana, passando de 353 votos para 207.

A fechar o leque das quatro maiores distritais (que juntas representam mais de 57% dos votos no PSD), em Aveiro o líder do PSD reforçou a vantagem com 59,5% dos votos, conquistando mais 706 votos que o seu adversário (na primeira volta tinha tido mais 593 que Montenegro).

No total do país, Rio ficou à frente em 12 distritos e Montenegro em 10, quando na primeira volta o líder tinha vencido em 13 e o antigo deputado em seis.

Além das duas distritais que há uma semana tinham sido de Pinto Luz - Lisboa e Setúbal -, Montenegro recuperou Portalegre a Rio e conseguiu a unanimidade dos quatro militantes que votaram Fora da Europa (na primeira volta tinha dado empate) e voltou a vencer em Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa Área Oeste e Viseu.

Já Rio voltou a vencer, além de Porto e Aveiro, nos Açores, Beja, Bragança, Évora, Europa, Faro, Guarda, Santarém, Viana do Castelo e Vila Real.

Nas cinco maiores concelhias do PSD em número de quotas pagas, Montenegro venceu três - Lisboa (63,6%), Famalicão (77,3%) e Barcelos (55,7%) - e Rio duas: Porto (68%) e Gaia (80%).

Na Madeira, o PSD regional recusou abrir as sedes para a realização da segunda volta na Região Autónoma, depois de o Conselho de Jurisdição Nacional ter anulado todos os votos da primeira volta por “desconformidades” com o caderno eleitoral, pelo que não foi contabilizado qualquer voto nesta estrutura.

Além das 11 secções da Madeira, continuam por apurar os dados de quatro secções de Portalegre, duas de Coimbra, uma de Viseu e outra de Viana do Castelo.

Quanto à participação, aumentou ligeiramente em relação à primeira volta: em 40.628 inscritos, votaram 32.368, de acordo com os dados provisórios do site do PSD, o que corresponde a 79,6% do total e mais quase 300 militantes em relação ao passado sábado.