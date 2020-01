O reeleito presidente social-democrata, Rui Rio, afirmou hoje que espera poder “trabalhar com estabilidade e lealdade”, recusou que o PSD esteja “partido” e vincou estar “a iniciar o momento para marcar a unidade” no partido.

“Encaro esta vitória com satisfação, orgulho e, acima de tudo, com sentido de responsabilidade", começou por dizer Rui Rio, recordando depois que "fez hoje um ano que, do outro lado da rua, o Conselho Nacional votou pela estabilidade ao votar contra a minha destituição a meio do mandato. Hoje, os militantes do PSD voltaram a votar pela estabilidade ao votar pela manutenção da atual liderança", congratulou.

"Espero que a partir de hoje possamos trabalhar no PSD com estabilidade, com lealdade", disse o líder social-democrata.

"Foi tempo de marcar as diferenças", mas "vamos iniciar agora o momento para marcar a unidade", acrescentou. "Tal como fiz há dois anos, vou repetir: para mim cabem todos cá dentro, desde que estejam com seriedade e lealdade".

"O nosso adversário comum é o PS e a geringonça, não é naturalmente o PSD", salientou Rui Rio.

O líder do PSD destacou três objetivos aos quais está "amarrado", começando pelo "reforço da implantação autárquica e regional" do partido.

"O segundo ponto relevantíssimo" é a "abertura do PSD à sociedade": "os portugueses têm razão quando se afastam da vida partidária (...) e eu, como líder de um partido, tenho a responsabilidade de mudar o partido para deixar de dar razão aos portugueses", enunciou.