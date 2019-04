Num futuro, não muito distante, seremos todos mestiços. Quando digo mestiços, digo que seremos todos um misto entre humano e máquina. Teremos implantes cerebrais com ligação directa ao wi-fi, lentes de contacto com realidade aumentada, entre outras coisas, mais ou menos necessárias para a nossa sobrevivência e/ou entretenimento. Tudo isto trará várias questões que terão um impacto gigante na nossa vida e convivência enquanto espécie. Por exemplo:

- Teremos de fazer revisão como fazemos com o carro? Quem tem pernas biónicas ou olhos artificiais terá de fazer uma revisão anual para verificar se está em condições para circular na via pública? Sendo que, em muitos casos, são os homens que levam os carros das mulheres à revisão, como vai funcionar neste caso?

- Teremos de andar com membros sobresselentes como fazemos com o pneu do carro? Se sim, onde o transportaremos? Numa mochila? Num trolley a fazer barulho pela calçada das cidades? E podemos escolher o membro? Se tivermos vários membros biónicos, qual escolhemos? Acho que sabemos com qual todos os homens andariam prevenidos, não fosse falhar o que têm implementado no momento; possivelmente, seria como as chaves de fendas que têm várias pontas, de vários tamanhos e feitios para todos os gostos.

- Existirão filtros de beleza em real-time? Com as lentes de realidade aumentada, podemos, por escolha nossa ou da outra pessoa, vê-la em tempo real com um filtro de beleza, mascarando, assim, todos os camafeus. Toda a gente sabe que não se deve dormir com lentes e que, por isso, no dia seguinte de manhã é que se vislumbrará a verdadeira cara da pessoa, podendo haver arrependimento. No fundo, já acontece isso com a maquilhagem, a fraca luz da discoteca e, sobretudo, com o álcool.