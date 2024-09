Esta máxima, embora tenha sido proferida há mais de um século, continua a ser uma lição valiosa para quem regressa ao ambiente de trabalho, especialmente após um período de descanso e afastamento das responsabilidades profissionais. À medida que nos preparamos para retomar o contacto com colegas, chefes e clientes, convém refletir sobre o significado profundo destas palavras e como podem orientar-nos para evitar discussões inúteis e preservar a nossa paz de espírito.

É que setembro, muitas vezes, traz consigo uma mistura de emoções. O regresso ao trabalho até pode ser motivador, com a energia renovada pelas férias e a vontade de encarar novos desafios. No entanto, também pode gerar ansiedade, especialmente quando deparamos com tarefas acumuladas ou situações conflituosas que ficaram em suspenso durante o verão. É neste contexto que as palavras de Twain ganham especial relevância.

Lembre-se que envolvermo-nos em discussões improdutivas ou permitir que outros nos arrastem para debates irracionais é um luxo que não nos podemos permitir. A gestão do tempo e da energia torna-se ainda mais crucial nesta fase de readaptação. Por isso, em vez de perdermos tempo a argumentar com quem não está disposto a ouvir, devemos focar-nos no que realmente importa: os nossos objetivos e o nosso bem-estar.

Escolher as batalhas com sabedoria

Uma das maiores lições que podemos retirar desta frase é a importância de escolhermos as nossas batalhas com sabedoria. No ambiente de trabalho, somos frequentemente confrontados com opiniões e comportamentos que, à primeira vista, nos parecem irracionais ou despropositados. E, claro, a nossa reação natural pode ser a de querer corrigir ou confrontar, mas Twain adverte-nos para os perigos desta abordagem.

Ao descer ao nível de quem procura apenas uma discussão vazia, arriscamo-nos a perder não só o nosso tempo, mas também a nossa compostura e produtividade. Em vez disso, devemos concentrar-nos em identificar quais os debates que realmente merecem a nossa atenção e quais aqueles que só nos vão desgastar.

Três estratégias para um regresso ao trabalho eficaz

Para aplicar concretamente o conselho de Twain no nosso dia a dia, podemos adotar algumas estratégias simples, mas eficazes:

Identificar situações potencialmente infrutíferas

Nem todos os comentários ou provocações merecem uma resposta. Aprenda a reconhecer aquelas situações ou pessoas que tendem a gerar discussões sem propósito. Saber quando ignorar é uma habilidade subestimada, mas vital para manter a serenidade no ambiente de trabalho.

Respostas diplomáticas e firmes

Quando uma resposta é inevitável, opte por uma abordagem diplomática, mas firme. Em vez de entrar em confronto direto, procure expressar o seu ponto de vista de forma clara e sem ceder à tentação de responder no mesmo tom. A capacidade de manter a calma e ser assertivo, sem ser agressivo, é um trunfo valioso.

Reflexão antes da ação

Desenvolva mecanismos internos de reflexão antes de reagir impulsivamente. Pense primeiro antes de responder a um email provocador ou a um comentário que o incomode. Esta pausa pode evitar que seja arrastado para uma discussão improdutiva e permite-lhe abordar a situação de forma mais racional e estratégica.

Manter o foco no essencial

No regresso ao trabalho, é fácil sermos envolvidos pela pressão e pelos conflitos laborais. No entanto, as palavras de Twain lembra-nos da importância de manter o foco no que é verdadeiramente essencial. A nossa produtividade e bem-estar não devem ser comprometidos por discussões que, no fundo, não nos levam a lado nenhum.

É fundamental que utilizemos a energia renovada das férias para nos concentrarmos nos objetivos que queremos alcançar e nas relações positivas que desejamos construir no ambiente de trabalho. Lembre-se sempre disto: o sucesso profissional não se mede pelas discussões que vencemos, mas sim pelos resultados que alcançamos e pela qualidade das interações que estabelecemos com os outros.

Mas como devemos lidar com emails provocadores?

Os emails são um dos principais veículos de conflitos no ambiente profissional, especialmente quando não temos a oportunidade de clarificar mal-entendidos cara a cara. Assim, quando receber um email que o deixe irritado ou desconfortável, considere estas 3 etapas antes de responder:

Respire fundo e não responda de imediato

Antes de clicar no botão “enviar”, afaste-se do computador e faça uma pausa. Muitas vezes, a primeira reação é emocional e, ao dar algum tempo, pode responder de forma mais ponderada.

Revise e reescreva

Redija a sua resposta, mas não a envie de imediato. Deixe-a descansar e releia depois de algum tempo. Esta prática permite-lhe rever o tom e o conteúdo, garantindo que a mensagem seja assertiva, mas não agressiva.

Consulte um colega de confiança

Se o email em questão for particularmente sensível, peça a opinião de um colega de confiança antes de enviar a sua resposta. Um olhar externo pode ajudar a identificar pontos que possam ser mal interpretados e sugerir uma abordagem mais eficaz.

À medida que nos readaptamos às rotinas de trabalho, as palavras de Mark Twain podem servir-nos de bússola. Aponte num post-it: a nossa energia e tempo são recursos preciosos, que devem ser investidos em atividades e discussões que acrescentem valor ao nosso trabalho e à nossa vida pessoal. Evitar discussões estéreis, escolher as nossas batalhas com sabedoria e manter o foco no essencial são passos fundamentais para um regresso ao trabalho bem-sucedido.

Bom regresso ao trabalho a todos!