Donald Trump é tratado nos bastidores do protocolo e da segurança pelo acrónimo POTUS (President Of The United States). Há uma semana, o POTUS surpreendeu toda a gente ao assumir, sem consultas prévias: “Quero comprar a Gronelândia”. A resposta dinamarquesa e dos gronelandeses fica resumida numa palavra: “Absurdo”. Copenhaga ainda começou por reagir com ironia quando a coisa surgiu como rumor. Assim que o capricho do POTUS ficou assumido, de imediato, em uníssono, o poder oficial dinamarquês rejeitou em absoluto sequer discutir alguma forma de negociação sobre a gigante ilha gelada, rica em tesouros minerais. O POTUS amuou e, por isso, cancelou a visita de Estado à Dinamarca marcada para 2 e 3 de setembro, e que a rainha Margarida fez preparar com todas as pompas, tarefa que nos últimos meses mobilizou centenas de pessoas. Ficou aberto um incidente diplomático entre os EUA e a Dinamarca. Também fica em ponderação a qualidade de quem dirige o mundo.

1. Imaginemos que o reino espanhol propunha à república portuguesa a compra do arquipélago da Madeira. Que ondas desencadearia uma tal proposta?

É facto que até há um diferendo luso-espanhol sobre a linha de fronteira nas 82 milhas de oceano entre as Selvagens e as Canárias. A discussão centra-se na definição sobre se as Selvagens contam como ilhas (posição portuguesa) ou como rochedos (argumento espanhol). Mas não passa por alguma cabeça em estado de aceitável sanidade que o rei Felipe ousasse apresentar a um país amigo e aliado uma tão absurda proposta, fosse de compra da Madeira, dos Açores, do Algarve ou de qualquer outra parte de Portugal.

2. A história do mundo tem episódios assim de compra de soberania, com os Estados Unidos da América como comprador: em 1803, o presidente Thomas Jefferson fechou a compra à França, por 15 milhões de dólares, da soberania sobre os mais de dois milhões de quilómetros quadrados de Louisiana; em 1867, Andrew Johnson assinou a compra do Alasca ao império russo; em 1917, Woodrow Wilson ratificou a convenção das Índias Ocidentais, que transferiu da Dinamarca para os EUA a soberania sobre as ilhas que passaram a ser designadas como Virgens. São negócios de outros séculos.