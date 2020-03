Agora, com o Covid-19, abundam incertezas sobre o comportamento do vírus. Mas já não deve haver alguém a quem falte a noção da gravidade e da urgência que nos mobiliza a todos para o combate ao vírus que nos está a atacar e a certeza de que para nos protegermos, a nós e ao conjunto da comunidade, temos, todos já o aprendemos, de, durante umas semanas, sem que possamos programar um horizonte, nos extrairmos todos do contacto físico com os outros. É e vai ser uma experiência difícil. Merecíamos ser poupados à epidemia de especulações e aldrabices sobre o Covid-19.

Há evidência de que a ciência nunca se mobilizou tanto, em cooperação global, para avançar no conhecimento sobre um agente infeccioso que está a causar pandemia.

É, no entanto, lastimável que publicações pseudo-científicas estejam a espalhar o alarmismo.

Há uma publicação que se tornou um caso: o artigo “Coronavirus: Why You Must Act Now”, de Tomás Pueyo, dirigido a políticos e gestores. É, na primeira impressão, um artigo científico sério: está organizado em capítulos, suportado por muitos gráficos que mostram a evolução do Covid-19 país por país, com dados que parecem consistentes, apoiados em modelos matemáticos.