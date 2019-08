O medo faz parte da condição humana. Não só faz parte como é imprescindível para que nos aguentemos vivos, ou parcialmente vivos, pelo menos.

Ter medo protege-nos seja de perigos físicos, como atravessar uma auto-estrada a correr ou enfrentar uma manada de gnus num desfiladeiro, assim como nos protege de perigos de profundo embaraço social, como urinarmo-nos todos cuecas abaixo já em adultos, ou ainda ser homofóbicos ou racistas em 2019.

Curiosamente, este último é um medo que não ocorre tão amiúde como eu acharia saudável – e otimisticamente expectável - na sociedade dos dias que correm. E o que é ainda mais engraçado é que a ausência deste medo do embaraço que muitas pessoas têm parece estar intimamente ligada, por outro lado, ao medo enorme que têm de duas coisas paradoxalmente semelhantes: a diferença e a igualdade.

Esta semana foram dois casos públicos que me fizeram pensar nisso. O primeiro foi a crónica do Tiago Dores, ex-Gato Fedorento, no Observador.

Falando da sexualidade com uma bonita altivez e o mais prazeroso escárnio de quem não concebe (nem sequer é em si, é nos demais) outra realidade que não a binariedade, acaba com a brilhante pergunta dirigida à Miley Cyrus (ativista LGBT e assumidamente pansexual): “Ó Miley, agora a sério, isto de pansexual é a antiga galdéria, não é?”. Genial. Numa só frase consegue hastear duas grandes bandeiras do mais bonito e bacoco conservadorismo. Primeiro, o facto de a sexualidade ser a preto e branco, como se aprende na escola (tal como o Tiago refere também na crónica). E se a professora primária lhe disse que meninos só podem ser meninos que gostam de meninas e vice-versa, para quê questionar? Depois, a relação entre número de parceiros sexuais e o nível de aprumo social de uma mulher. Como é óbvio, para o Tiago e para tantos, quantos mais parceiros sexuais uma mulher tem, maior o seu estatuto de galdéria (palavra cujo masculino nem sequer existe, e que é sinónimo de vadia, imoral, devassa). E Deus, e talvez quem sabe a professora do Tiago, nos livre de mulheres que fazem o que bem lhes apetece com a sua vida sexual. A diferença da sexualidade não-binária de algumas pessoas como a Miley dá tanto medo ao Tiago como a ideia de igualdade sexual de género.