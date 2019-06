Em Portugal, os do costume – como por exemplo Salgado, Sócrates ou Berardo, continuam a dar baile a todos os outros. Enquanto estes outros são severamente punidos pelo Estado por falharem um pagamento da Segurança Social ou entregarem o IRS fora do prazo, os tais do costume põe e dispõem do país e do dinheiro de todos com a impunidade de quem está acima da merda comum. Por falar em merda, também por cá já morreram pelo menos 12 mulheres só este ano por violência de género. E mesmo perante isto, enquanto uns tentam alertar para a importância vital da igualdade de género, cérebros brilhantes encalhados em séculos passados continuam preocupados com o papão da “ideologia de género desses marxistas culturais”, queira lá isso dizer o que for.

Mas calma, se calhar não vale a pena ficar assim tão deprimido. É que enquanto tudo isto acontece, a Terra está a entrar em colapso. Por isso, e se as piores previsões se concretizarem, em breve não teremos que nos preocupar com qualquer corrupção, fome, violência de género, homofobia, guerras, refugiados, religiões ou bancos. Vai ser só pó. Tudo pó.

Vou beber uma cerveja ao sol enquanto ainda dá.

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- Years and Years : Série incrível para verem na HBO.

- Feira do Livro de Lisboa: ainda está a decorrer, arranquem [termina este domingo, 16].