Boris Johnson seria uma boa personagem de uma daquelas séries distópicas com ótima pontuação no IMDB. É um daqueles humoristas que se tornam políticos, sem ser realmente humorista e sem ter realmente ideologia. É um oportunista que escolhe o que deve pensar consoante aquilo que lhe trouxer mais dividendos políticos. Recorre tanto à ponderação como ao amaciador. Era mesmo dele que o Reino Unido precisava agora.

Boris Johnson lucrará hoje da posição daquele que é o impaciente inglês. O eleitor que votou Brexit em 2016 e que já se está a enervar com tantos adiamentos. Quer lá saber se deixa de comprar parmesão no supermercado ou se precisa de um visto para visitar os pais radicados em Marbella, quer é que a saída avance, com ou sem acordo.

Com Boris, é provável que o adeus seja de facto no fim de outubro. Sem acordo, claro. É óbvio que Boris tem uma atração pelo abismo e a capacidade de negociação de uma criança numa loja de doces. Para além disso, ele olha para o espelho e vê-se na pele de Winston Churchill. Não se importará de facilitar uma crise para ter a oportunidade de mimetizar os discursos de motivação nacional do Prémio Nobel da Literatura.

É deixá-lo brincar aos líderes do século XX até perceber as consequências de partilhar eleitorado com Nigel Farage. É que, nas próximas legislativas, é bem possível que o Churchill das barracas tenha menos votos do que o Hitler das barracas.

