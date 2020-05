Na normalidade, as queixas são para os amigos, em casa, que não há ânimo para mais, nem tempo. Na emergência, ficou a descoberto o vazio e a fragilidade de um setor que foi o primeiro a voluntariar-se para salvar todos os outros do isolamento absoluto. Admira-me a evidência: afinal, a cultura constrói-nos, dá-nos sentido de pertença, eleva-nos? A cultura, em última instância, até nos salva? Ora, a par com uma calamidade pública, em que a saúde é a primeira a ser posta em causa ao segundo, coberta por um manto viral invisível, cá nos chega a ovelha ronhosa (de ronha, sim) para dar alento e alimento às almas.

E parece que funciona. Até para os artistas e profissionais do espetáculo funcionou a paragem ao vivo porque, obrigados ao isolamento, puderam gritar finalmente das veias; a habitual corda do pescoço apertou de uma forma descontrolada. E isto é bom. Veem-se painéis brancos nos murais das redes sociais, palavras e ações organizadas de várias entidades, que faço questão de aqui deixar para que se lhes conheça o nome, a existência, o trabalho digno, a luta diária, alguma dela antiga. São elas a Fundação GDA, a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, o CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos, a Performart - Associação Para As Artes Performativas em Portugal, o Acesso Cultura, a Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, e os grupos formais e informais Precários Inflexíveis, Artesjuntxs, Artistas 100%, Comissão Profissionais das Artes, Intermitentes Porto e Covid, Independentes mas Pouco, M.U.S.A. - Movimento de União Solidária de Artistas e Ação Cooperativista - Artistas, Técnicos e Produtores.

Não espero soluções perfeitas em estado de emergência, se é de emergência. Não espero a definição de uma política cultural sólida, se não estava definida antes. Não espero a ordem, se fomos apanhados de surpresa. Mas percebo que a alargada noção de empatia e de solidariedade que pudemos ganhar entre quatro paredes nos levou a saber como exigir no futuro. ‘A Cultura e as Artes são vetores estruturais para o desenvolvimento de toda a sociedade civil portuguesa. Também por isso, importa promover a articulação entre as várias instâncias, num diálogo concertado entre o Ministério da Cultura e os Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; das Finanças; da Educação; e da Economia (também a Secretaria de Estado do Turismo)’, lê-se no manifesto do movimento Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal.

Lamento ter sido preciso uma pandemia para colocar tão a descoberto a ferida da cultura portuguesa, mas agora sabemos todos e todas como ela nos tem doído. E isso fará com que cheguemos a um mundo novo com vontade de escrever uma história diferente daquela que nos tem sido contada. Haja saúde, mental também.