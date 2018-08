Os organizadores da Marcha Pride de Istambul tentaram este ano contornar aquele bloqueio adiando a realização do evento em uma semana, de forma a que o evento não coincidisse com o Ramadão. Mas o governador voltou a lançar mão do argumento da segurança e proibiu, apenas dois dias antes, que as pessoas celebrassem pacificamente os direitos, a cultura e a comunidade LGBTI+.

Esta linha repressiva não é sequer exclusiva de Istambul. No ano passado, o governador de Ancara baniu todo o tipo de eventos LGBTI, sustentando serem imorais e danosos para a sociedade turca. A proibição espalhou-se a outras cidades do país: Mardin, Bursa, Izmir... E, sob a vigência das normas do estado de emergência – que perdurou até 18 de julho passado –, a sociedade civil não podia sequer contestar aquelas regulamentações ilegais.

A homossexualidade não é ilegal na Turquia. Mas as pessoas desta comunidade, e em especial transexuais que desempenham trabalho sexual, sentem na pele o ódio e a discriminação. A legislação constitucional truca não protege devidamente as pessoas LGBTI+ dos crimes de ódio e de outros delitos discriminatórios. E para muitas, o acesso e fruição dos direitos económicos, sociais e culturais estão repletos de obstáculos.

É uma realidade profundamente contrastante com a que vivemos em Portugal, em que a Marcha do Orgulho LGBTI enche as ruas de alegria numa festa coletiva com as cores do arco-íris. Milhares de pessoas deram corpo a essa inclusão ainda no mês passado em Lisboa, com uma participação recorde; há algumas semanas também no Porto se repetiu a festa. E a proteção dos direitos LGBTI+ na lei portuguesa está já muito próxima da plenitude.

Há, sim, caminho a fazer ainda em Portugal. Nem tão pouco os progressos jurídicos são suficientes por si mesmos, enquanto prevalecerem no tecido social preconceitos e discriminação como foi ilustrado há algumas semanas em Coimbra, em que um casal de namorados, após beijar-se, foi alvo de insultos e agressões violentas.

As marchas pride, na Turquia e em Portugal – e todos os beijos de todos os casais de namorados do mundo –, são expressão de identidades e de orientações, a celebração de tudo o que faz parte do ser humano. Nada há mais bonito que a expressão do amor, seja ele como for e onde for.

Todas as limitações e restrições à liberdade dessa expressão devem ser confrontadas, seja em Coimbra ou na praça Taksim em Istambul.