O meu avô Manuel cresceu em Atouguia da Baleia, ali quase a chegar a Peniche. Como compete ao ofício de avô, sempre nos contou muitas histórias sobre a terra.

Havia um comerciante que às vezes aparecia lá pela terra e que andava sempre a mudar de ramo. Num ano vendia as melhores meias inventadas em França, para no ano seguinte andar a espalhar as maravilhas dos cobertores do sul da Patagónia. Era uma espécie de Melquíades, sempre a impingir aos povos a mais recente maravilha dos sábios alquimistas da Macedónia.

Ali em finais dos anos 50, a maravilha que o homem levou até à terra era uma caixa com um pedaço de vidro curvo chamada «televisor». O meu avô e um amigo lá foram ver a grande novidade.

Foram eles e foi a terra toda, que ficou de boca aberta a ver moverem-se figuras num pedaço de vidro. Ao ver o espanto de tanta gente, o meu avô virou-se para o amigo e sussurrou-lhe:

— Se comprássemos isto e vendêssemos bilhetes, se calhar tínhamos negócio...

A ideia entusiasmou-os. Compraram o aparelho, arranjaram uma sala e começaram a cobrar bilhetes de 10 tostões para assistir aos programas de televisão todas as noites. Um velho televisor numa sala, de ecrã pouco maior do que os ecrãs dos nossos computadores de hoje em dia — e uma assistência contente a assistir a notícias, teatros e outros que tais, em bancos corridos de sala de espectáculo improvisada. Era a Sala da Televisão: um espectáculo para toda a terra, todas as noites.

Um espectáculo, pois então. A certa altura, o meu avô começa a ter algum receio: talvez aparecesse por lá a Inspecção dos Espectáculos e teriam o caldo entornado. Decidiram passar o negócio para quem estava livre de chatices com inspecções: montaram a televisão num primeiro andar de uma casa junto à igreja e todo o lucro passou a ir para a paróquia. O negócio dos dois amigos desfez-se, mas a terra continuou a ver televisão em conjunto e ninguém se aborreceria com multas e outras perdas de tempo.