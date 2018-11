1. Os democratas ainda não têm o seu anti-Trump. Ou têm mas ainda não sabem. Andam à procura do futuro, e boa parte do mundo torce para que encontrem. Bernie Sanders, 77 anos, continua a ser um caminho, mas demasiado socialista para uma parte dos democratas, além de outsider. Foi neste vácuo que Beto O’Rourke apareceu, e se tornou a estrela das eleições intercalares, as primeiras com Trump no poder.

Para quem não seguiu a campanha: Beto não é latino apesar do nome. Chama-se Robert, vem de uma família de origem irlandesa, com vários políticos. Mas é de El Paso, e isso significa não apenas ser texano, como ser da fronteira, literalmente a passos de Ciudad Juárez. Ou seja, saber do que a fronteira acumula há décadas, dos explorados, abandonados e mortos do lado mexicano, dos mexicanos e centro-americanos que morrem clandestinos, em fuga à pobreza violenta nos seus lugares de origem, tantas vezes gerada pelos EUA.

Beto é de El Paso e fez-se político em El Paso (depois de várias deambulações, incluindo estudar literatura em Columbia e ter uma banda punk). Trabalhou anos na câmara local. Fala de casa quando diz que El Paso é a Ellis Island da América Latina (portanto, o equivalente texano da ilha novaiorquina onde aportaram milhões de imigrantes vindos pelo Atlântico). Assim dito, isto encaixa na narrativa épica de que os EUA tanto gostam, e Beto refresca-a de bom grado, progressista mas patriota: “Somos um grande povo”, disse no seu discurso de terça-feira, depois da contagem dos votos. Ele sabe dos bastidores dessa narrativa, tem diminutivo latino, é fluente em espanhol, foi moldado no caldo da fronteira. E tudo isso o terá ajudado a ser o democrata decidido a conquistar o Texas, gigante republicano há gerações. Tão ambicioso e carismático que se propôs fazer isso sem grandes financiadores, apenas com pequenos donativos, batendo a milhares de portas, correndo cada pedaço do estado, falando com as pessoas. Enquanto o seu rival republicano Ted Cruz tinha uma máquina financiada por poderosos, alicerçada em décadas de poder. Há derrotas que são vitórias, e vice-versa. A derrota de Beto O’Rourke terça-feira (48,3%) pareceu ser só o começo da sua vitória. Porque perdeu por um fio, porque ressuscitou o partido no Texas, porque recolheu milhões de dólares de dezenas de milhares de contribuidores, porque galvanizou milhões de pessoas em campanha, e se tornou uma figura nacional, portanto, global. O tipo de celebridade que “milhares de pessoas vêem a comer um hamburger (46.000 views no Facebook), a andar de skate num parque de estacionamento (161.000 views), a tratar da lavandaria (44.000 views) ou a responder a perguntas sobre os jogadores da NFL [Liga de Futebol Americano] que se ajoelham durante o hino nacional (dezenas de milhões de views)”, resumiu a revista “Rolling Stone”. A meio da campanha já tinha equipas de documentários a seguirem-no, drones a filmarem-no, Beyoncé vestiu uma t-shirt Beto O’Rourke.

Beto é, então, o democrata que também usa armas usadas por Trump, como as redes sociais, e as captura para a ala esquerda do Partido Democrata, propondo ao mesmo tempo controle da posse de armas, um sistema de saúde progressista, despenalização do consumo de marijuana e uma visão positiva da imigração.