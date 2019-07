Primeiro, em dezembro passado, o Vox galopou pelas planícies andaluzas, fustigou “o feminismo e a ideologia de género”, “a ditadura dos progressistas”, “os separatistas que querem destruir a pátria espanhola” e, com discurso de machos conquistadores, conseguiu 11% dos votos na maior região de Espanha e puxou para a direita o governo de Sevilha que desde os anos 70 do século XX sempre tinha sido bastião socialista. Depois, em abril, nas eleições gerais, o mesmo discurso deu ao Vox quase três milhões de votos, 10,3% do eleitorado e 24 deputados. O Vox deu rosto aos saudosos da ideologia do franquismo e possibilitou-lhes a saída da existência meio confidencial e passarem a desfraldar na rua sem complexos a bandeira deles.

A novidade das últimas semanas é a deriva de Albert Rivera, líder do Ciudadanos, um partido liberal que apareceu há meia dúzia de anos, na origem com posicionamento no centro político e proposta de funcionar como charneira. Parecia mais próximo da social-democracia do PSOE do que do conservadorismo do PP. Subitamente, nas últimas semanas, Rivera guinou para a direita, a ponto de o Ciudadanos pretender um cordão sanitário em volta do PSOE em vez de querer barrar a extrema-direita.

Albert Rivera tem a pose de um señorito com a grande ambição de vir a governar Espanha. Já pareceu estar mais perto de o conseguir quando pretendeu a imagem de um liberal moderno que se propunha dar alma aos eleitores do PP que definhava. Mas Rivera não conseguiu a prognosticada ultrapassagem do PP e viu irromper o Vox. Em pouco tempo deixou o discurso de “nada com o Vox” e passou a usar o tipo de atitude e discurso de intolerância dos extremistas.

De facto, Rivera deu passos em falso. Tentou diabolizar o líder socialista, vencedor das eleições (30% dos votos) e candidato a chefe do governo, Pedro Sánchez, que passou a tratar como traidor da pátria espanhola ao negociar a partilha do poder entre PSOE e Podemos, com a cumplicidade de nacionalistas e independentistas. Rivera quis baixar o nível do discurso para o patamar dos gangues ao repetir que “o bando de Sánchez tem um plano secreta contra a Espanha”. A realidade mostra que Rivera andou a enganar os espanhóis: nem houve acordo PSOE/Podemos para a formação de governo (a tal partilha do poder de que falava Rivera), nem houve secretismos negociais, pelo contrário, PSOE e Podemos passaram as últimas semanas a mostrar em público uma torrente de divergências e intransigências. O esforço do PSOE pareceu mesmo ser – numa opção que parece irrealista da parte de quem precisa de maioria para governar - o de afastar o Podemos.