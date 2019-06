1. A pergunta que mais me fazem é sobre a diferença entre jornalismo e literatura. Ainda nas últimas semanas lhe respondi várias vezes na Argentina, no Uruguai e em diversos lugares do Brasil (onde estive a lançar um romance, não a fazer jornalismo). Falei mais disso do que previra, sobretudo no Brasil, porque tornou-se uma emergência lembrar o quanto o jornalismo é condição sem-a-qual da democracia. E isso, para mim, implica distinguir aquilo que no jornalismo não se confunde com a literatura, a bem das duas partes, e da democracia. Dito de outro modo, vejo a fronteira entre jornalismo e literatura como própria da democracia, tanto do ponto de vista de um como da outra (sublinho aqui a primeira pessoa do singular porque esta fronteira não é uma regra estabelecida, camaradas meus terão outras visões).

Como a arte, o jornalismo não traz a democracia por si, e frequentemente é exercido com perigos e obstáculos em ditadura, mas não existirá democracia sem ele. Arte e jornalismo, contudo, não só têm velocidades e alcances diferentes, como naturezas distintas. O que vimos esta semana foi de que forma a democracia em risco (Brasil) ou desejada (China, Rússia) resistem através do jornalismo. Como a democracia estará sempre onde estiver o jornalismo: aquilo que aconteceu, e continua a acontecer, só reforça a sua coluna vertebral, o que faz dele uma pedra democrática, intrinsecamente diferente da arte em geral, da literatura em particular.

2. Então, um ponto sobre a fronteira entre jornalismo e literatura antes de ir ao Brasil, à China, à Rússia. O jornalismo tem regras colectivas, a literatura não, ao contrário: idealmente, inventa as regras de cada vez. O jornalista responde perante um código deontológico, as fontes; um escritor não responde perante ninguém. Para mim, esta é a fronteira: liberdade. Não entre “real” e “ficção”, como sugere o lugar-comum, mas entre ter total liberdade, e não a ter. O jornalista não é inteiramente livre porque tem e deve ter regras, reconhecidas pelos pares. Já o escritor, está e deve estar inteiramente livre. As regras que o jornalista aprende, reconhece e pratica, para as quais é treinado, distinguem-no de quem apenas usa, espalha ou inventa informação. Esse é o garante que o jornalismo traz à democracia. Como a liberdade radical da arte será outra espécie de garante. O jornalista tem um compromisso com um cânone estabelecido. O escritor só tem compromisso com o que escreve. Arte será sempre o anti-cânone. É o cânone que vai atrás da arte, não o contrário. Isso no jornalismo seria o anti-jornalismo. Por isso falo em naturezas diferentes.

Ressalva que talvez não seja demais fazer nestes tempos apressados: quando digo que o jornalista não é, por essência, inteiramente livre refiro-me apenas, claro, ao protocolo básico da profissão. Não a qualquer espécie de pressão, censura ou interferência exterior, por motivos políticos, ou outros. Toda a pressão não-jornalística é inaceitável no jornalismo. As regras do jornalismo são, em si, um instrumento de liberdade. Quanto mais rigoroso, mais imune, mais importante para a democracia.

(E uma nota ainda, que seria de rodapé, sobre a fusão/confusão entre jornalismo e literatura. Quem escreve, escreve com tudo o que é, que foi sendo, naturalmente. Mas, se também for jornalista, não está condenado a escrever jornalismo. O psiquiatra António Lobo Antunes está com certeza nas crónicas e nos romances de António Lobo Antunes, contudo essas crónicas e romances não são psiquiatria. Da mesma forma, um jornalista pode usar na construção do texto recursos da literatura, do cinema, do teatro, muitos o fizeram e bem, mas isso não será arte pela razão já exposta: usa esses recursos só até ao ponto em que não afectem as regras com que está comprometido. Tal como um escritor pode usar recursos do jornalismo num romance, o que não significa que aquilo seja jornalismo, pela razão já exposta: não tem compromisso com regras anteriores.)