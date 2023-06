No mundo atual, caracterizado pela constante inovação tecnológica e pela rápida disseminação da internet, os hábitos digitais tornaram-se uma parte intrínseca do nosso cotidiano. Em Portugal, isso não é diferente. À medida que avançamos no século XXI, observamos uma transformação profunda na forma como interagimos com a tecnologia e utilizamos a internet. Neste contexto, é fascinante explorar a evolução dos hábitos digitais dos portugueses, desde os seus primórdios até os dias atuais. Ao analisarmos essa trajetória, percebemos como a sociedade portuguesa se adaptou e abraçou o mundo digital, moldando-o de acordo com suas necessidades e desejos. Vamos, agora, mergulhar nessa jornada pelos hábitos digitais portugueses e compreender o impacto que essa revolução tem tido em todos os aspetos de suas vidas.

Desde os primórdios da tecnologia, passando pela democratização da Internet nos anos 90, o boom da era digital no início do novo milénio e o crescimento das redes sociais e da conectividade, bem como a digitalização da economia e dos serviços públicos, o país tem testemunhado um crescimento significativo no domínio digital, desempenhando um papel fundamental na transformação da sociedade, da economia e da forma como interagimos uns com os outros.

Os hábitos digitais dos portugueses têm evoluído ao longo dos anos, acompanhando a crescente acessibilidade da Internet. Hoje em dia, a maioria dos portugueses está online, quer seja em desktop, smartphone ou tablet, e utiliza a internet para diversos fins, desde a comunicação, o entretenimento até à procura de informações e o consumo de conteúdo. Um dos dados mais relevantes que destaco é o número de utilizadores da Internet. De acordo com o DataReportal, através do estudo “Digital 2023: Portugal”, atualmente existem 8,73 milhões de utilizadores portugueses na Internet. Isso significa que a grande maioria da população está conectada à rede e tem acesso às infinitas possibilidades que a Internet oferece.

Dentro desse contexto, saiba que as redes sociais desempenham um papel fundamental. Cerca de 8,05 milhões de portugueses utilizam redes sociais, o que representa cerca de 78,5% da população. A verdade é que as redes sociais se tornaram uma parte essencial da vida dos portugueses, permitindo-nos interagir com amigos, familiares e com marcas/empresas. Essas plataformas são utilizadas pelas pessoas essencialmente para partilhar momentos, opiniões, interesses e até mesmo para descobrir novos produtos e serviços.

E em relação ao tempo dedicado à Internet?

O mesmo estudo indica que os portugueses passam, em média, 7 horas e 37 minutos, por dia, online. Desse tempo, aproximadamente 2 horas e 25 minutos são dedicados às redes sociais. Isso demonstra a importância dessas plataformas na vida diária dos portugueses, que encontram nelas uma forma de entretenimento, informação e conexão social. Além disso, é relevante destacar que a internet é utilizada pelos portugueses para diferentes finalidades. Cerca de 80,5% dos utilizadores da Internet utilizam-na para procurar informações, o que demonstra a procura constante por conhecimento e esclarecimento. Além disso, 68,6% dos utilizadores pesquisam sobre “como fazer algo”, aproveitando a Internet como uma ferramenta de aprendizagem e descoberta. E 67,3% utilizam para acompanhar notícias e acontecimentos atuais, mantendo-se informados sobre os eventos que ocorrem no mundo.

Os portugueses renderam-se ao E-Commerce. Mas o que leva uma pessoa a comprar online?

Não há dúvidas que as compras online vieram para ficar. Contudo, a concorrência é cada vez mais feroz. Se tem uma loja online, saber quais os fatores que influenciam uma compra é uma informação preciosa para fazer a diferença na sua estratégia de marketing digital.

Mais afinal o que influencia o português na tomada de decisão de uma compra online? O mesmo estudo diz-nos que os três fatores mais relevantes são: portes grátis (69,3%), cupões e descontos (51,7%) e facilidade de devolução (34,7%). Para além disso, os portugueses apreciam um checkout fácil e rápido, dão importância às críticas de outros clientes e às entregas rápidas (no próprio dia ou no dia seguinte). A título de curiosidade, atualmente, os produtos mais encomendados online dizem respeito aos setores “vestuário e moda”, “eletrónica” e “beleza, higiene pessoal e doméstica”.

Estes dados aqui mostrados refletem a importância da Internet e das redes sociais na vida dos portugueses. A sociedade digital transformou a forma como interagimos, comunicamos, adquirimos conhecimento e consumimos conteúdo. Hoje, o mundo digital é um espaço onde os portugueses se expressam, conectam-se com outros indivíduos e exploram um universo de informações e possibilidades. De destacar, também, que o panorama digital está em constante evolução e que os hábitos dos utilizadores também estão em transformação. As tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e o metaverso, estão a moldar ainda mais a forma como todos interagimos com a Internet e influenciam as estratégias de marketing digital.

É crucial que as empresas estejam atualizadas e se adaptem a estas mudanças, compreendendo os comportamentos e preferências dos utilizadores portugueses. A compreensão dos hábitos digitais dos consumidores permite que os negócios ajustem as suas estratégias de marketing, fornecendo conteúdo relevante, personalizado, envolvente e, acima de tudo, que se alinhe com as necessidades e interesses do seu público-alvo.