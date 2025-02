Uma figura que, ao longo de mais de quatro décadas, sempre foi alvo de opiniões contrastantes. Para muitos, um herói, um ícone de uma cidade e de uma região. Para outros, um líder muito controverso. A verdade é que Pinto da Costa nunca procurou ser unânime e foi precisamente essa postura que o tornou uma figura única. Entre a admiração e a controvérsia, deixou, de facto, uma marca que ninguém pode apagar.

Quando assumiu a presidência do FCP, em 1982, o clube estava longe do pedestal em que hoje se encontra. Com uma liderança firme e determinada, transformou o Porto (o clube e a cidade) numa referência mundial. Sob a sua alçada, conquistou 2 Ligas dos Campeões, 2 Taças Intercontinentais, 2 Taças UEFA/Liga Europa, 1 Supertaça Europeia e inúmeros títulos nacionais. Pinto da Costa ganhou, efetivamente, tudo o que havia para ganhar, em Portugal e além fronteiras.

Pinto da Costa tornou o FC Porto num emblema de resistência, competência e ambição, valores profundamente enraizados no Porto. Mais do que um líder desportivo, foi um defensor apaixonado da identidade da cidade e da região. Cada vitória do clube era uma afirmação da força e da resiliência do Norte, um reflexo de uma terra que enfrenta e supera todas as adversidades. Foi esta postura que projetou o Porto para um palco internacional, através do orgulho de uma região inteira.

Foi o dirigente desportivo mais titulado do mundo, mas a sua grandeza não se mediu apenas pelos troféus. Pinto da Costa tinha uma visão clara e uma capacidade ímpar de inspirar todos à sua volta. O seu instinto para reconhecer talentos é uma lição para qualquer gestor. Mostrou nos que apostar nas pessoas certas, no momento certo, pode mudar o rumo de qualquer organização. Esta visão é um exemplo notável de liderança, onde cada decisão visava não só o sucesso imediato, mas também a construção de uma instituição que fosse respeitada, amada e admirada. A sua gestão não se limitou ao desporto; foi uma verdadeira aula de Marketing e posicionamento estratégico.

A realidade inegável é que, sob a sua presidência, a marca Futebol Clube do Porto atingiu outra dimensão. Pinto da Costa entendeu que o êxito não se define apenas pelo que se ganha em campo, mas também pela narrativa que se constrói em torno da equipa e do clube. Ele transformou o FCP num símbolo global, reconhecido e respeitado em todo o mundo! Mais do que títulos, construiu uma história, uma imagem e uma relação sólida com os adeptos. Era um mestre em gerir não só os resultados desportivos, mas também as emoções, a paixão e a lealdade dos fãs. A sua estratégia foi sempre clara: o sucesso desportivo teria de ser acompanhado por uma projeção inteligente da marca FCP, mantendo sempre a autenticidade, algo que poucos dirigentes sabem fazer tão bem.

Ao longo da sua presidência, Pinto da Costa deixou-nos várias lições que se aplicam diretamente ao Marketing.

A importância da visão estratégica e de longo prazo

Pinto da Costa construiu o FCP com uma visão clara, ciente de que o sucesso não se alcançava com vitórias imediatas, mas com trabalho contínuo e planeado.

No Marketing, a visão a longo prazo é fundamental. Criar uma marca forte exige consistência, paciência e a capacidade de antecipar tendências.

O valor das pessoas certas nos momentos certos

Pinto da Costa não foi apenas um líder convencional. Soube como e quando apostar nas pessoas certas, seja na formação de uma equipa ou na escolha dos elementos-chave para o sucesso do clube.

No Marketing, essa lição é clara: uma equipa de alta performance, alinhada com a visão da marca, assegura a execução eficaz da estratégia. Identificar talentos e investir nas pessoas certas é essencial para o sucesso de qualquer organização.

Construir uma narrativa que conecte emocionalmente com os fãs

A marca FCP foi construída não apenas com vitórias, mas com uma narrativa emocional que uniu milhões. Pinto da Costa percebeu que a lealdade dos adeptos vai além dos troféus, baseando-se na forma como o clube se comunica, cria laços e se mantém autêntico.

No Marketing, o storytelling é essencial para gerar uma conexão genuína com o público. Sem uma história, uma marca perde a sua alma.

Mas acima de tudo, Pinto da Costa personificou a alma portista. A sua paixão pelo clube era genuína e o seu compromisso inabalável. A sua voz emocionada nas vitórias e a sua postura resiliente nas derrotas uniam os adeptos e inspiravam todos os que cruzavam o seu caminho. Com ele, aprendemos que o sucesso vem do trabalho árduo, da coragem e da ambição sem limites.

Hoje, despedimo-nos do Presidente dos Presidentes, mas o seu legado continuará vivo. Como adepto e como líder, Pinto da Costa mostrou-nos o poder de acreditar, de lutar e de nunca desistir.

O Porto e o Norte são maiores porque ele sonhou assim.

Descanse em paz, Presidente. Obrigado por tudo!