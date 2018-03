Podemos não ter diamantes, petróleo ou outras fontes naturais de riqueza, mas temos o mar. E foi sempre o mar que tornou este país enorme, apesar da sua reduzida dimensão em terra. Evito falar mal do nosso país porque nós, todos, somos como a mulher casada que fala terrivelmente do seu marido mas que, simultaneamente, não admite que ninguém o faça, defendendo-o e justificando as suas acções. Estranho, mas acontece.

Contudo, há alguns factos simples que teimamos em ignorar, que podem ajudar a perceber a razão pela qual nunca deixaremos de ser remediados e que nada têm a ver com o lastro negativo que o regime de Salazar deixou em muitos de nós. Na verdade, são aspectos que nada têm a ver com ideologias políticas ou sistemas económicos, relacionando-se, ainda que indirectamente, com a mais prosaica das economias domésticas: não podemos gastar mais do que temos ou produzir sem matéria prima.

Portugal nasceu pobre e, um dia, olhou para o mar, percebendo que poderia ser essa a sua saída. Aventurou-se e descobriu pessoas, produtos e locais, abrindo novos mundos ao mundo. Esqueceu-se, contudo, que, cedo ou tarde, outros lá chegariam. Explorou, enriqueceu sem investir no seu próprio desenvolvimento. Quando as novidades deixaram de ser novas, procurou outros locais e repetiu a fórmula até que uma de duas coisas acontecia: outros chegavam, inovavam ou, simplesmente roubavam enquanto, no local, deixávamos de ser bem vindos. Voltámos muitas vezes à metrópole do mundo para recomeçar, tudo outra vez, porque é essa a nossa natureza: desbravar sem consolidar. Avançamos sem medo mas pouco ou nada ganhamos com isso.

Ainda assim, houve quem tivesse olho para perceber que poderíamos usar o que vinha dali, para produzir aqui, e vender acolá mas faltou-nos, sempre, o fio condutor que é fundamental nestas políticas e, por isso, inevitavelmente acabámos por deixar indústrias morrerem obsoletas. Mais tarde, enfiámos a mão numa espécie de saco sem fundo e pensámos ter encontrado a solução para os nossos problemas. Novamente, a visão de curto prazo repetiu os erros e estamos, ainda, reféns de uma Europa que aprendeu, usou e abusou, cresceu inspirando-se e apoiando-se no que começámos a construir há muitos séculos e que nunca soubemos verdadeiramente aproveitar.

Usámos as especiarias, a seda, o ouro, os escravos e o café, esbanjando. É o que sabemos fazer melhor: monumentos. Exposições. Viagens. Representações. Estradas. Estádios. Muita parra e pouca uva que se traduz em muitos Portugueses pobres. Não são remediados ou classe média que estica o ordenado até ao final do mês.