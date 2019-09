Se muitos veem nesta atitude uma imposição, eu vejo a coragem de dar um bom exemplo à sociedade. Chega do tempo das entidades públicas pedirem aos cidadãos que mudem de comportamentos e depois não sejam os primeiros a dar o exemplo. Na verdade, a Universidade apenas irá trocar a carne de vaca por outra opção sustentável. Não está em causa uma boa alimentação, nem a refeição dos alunos universitários. Essa está garantida, mas agora também com preocupações de sustentabilidade.

As universidades devem ser um exemplo de cidadania e líderes da mudança e os portugueses deveriam ficar orgulhosos do trabalho ímpar que muitas destas instituições estão a implementar no âmbito das suas responsabilidades, tendo em vista a neutralidade carbónica. Hoje deveríamos ter orgulho por ter universidades que já fizeram a transição energética e já consomem e produzem energia renovável, que optaram por consumir exclusivamente água da torneira e que oferecem garrafas reutilizáveis, que efetuaram todas as mudanças para ter edifícios eficientes do ponto de vista energético e hídrico, que investiram em ecopontos para garantir a reciclagem, que eliminaram os plásticos de uso único, que doam os excedentes das refeições servidas nas cantinas a instituições particulares de solidariedade social, que criaram parques verdes, que utilizam viaturas elétricas, e que criaram ecovias, entre muitos outros exemplos.

Falo de casos reais que são hoje realidade na Universidade do Minho, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Universidade do Porto, na Universidade Nova, no ISCTE, no ISEL, no ISEG, no Instituto Superior Técnico, na Escola Superior de Comunicação Social, na AESE Business School e na Universidade Lusófona, e que nos deviam encher de orgulho.

Reduzir este enorme trabalho de sustentabilidade realizado pelas universidades portuguesas, à notícia da substituição da carne de vaca numa ementa de uma cantina por outro alimento mais sustentável, e ser um escândalo nacional, deveria fazer-nos fazer parar para pensar. Pois esta substituição alimentar, é mesmo disso que se trata, deveria levar os produtores de carne a transformarem o seu negócio apostando em ações sustentáveis que contribuam para a neutralidade carbónica da sua atividade económica. Todos, incluindo a indústria pecuária, têm que dar o seu contributo ambiental! Não deve existir ninguém que pense que não tem que contribuir para esta causa comum. E por isso estranho não ter ouvido uma única palavra do Ministério da Agricultura, nem das associações de produtores sobre esta questão central: modernizar o setor e torná-lo mais sustentável do ponto de vista ambiental deveria ser uma prioridade política e empresarial.