O Simão (o meu filho mais velho, de sete anos) entretém-se uma vez por outra a desenhar, num papel, o caminho até à escola. Lá vai desenhando a estrada, com as rotundas, os semáforos, as curvas… Nem sempre acerta, mas entretém-se. Enfim, cada um lida com as saudades da maneira que pode. Quando lhe pergunto do que sente mais falta (certamente não será dos semáforos), responde-me sempre que é dos amigos, das brincadeiras, das conversas… É previsível, mas é sincero. Agora, podia inventar um pouco e dizer que ele me perguntou quem inventou a palavra «escola». Não, nunca me perguntou tal coisa. Mas pergunto eu…

A língua que nos passou a palavra é também previsível: o latim. A palavra, em latim, era «schola». A palavra latina fez escola: aparece não só nas línguas latinas, como em muitas outras línguas, incluindo o inglês, onde acabou com a forma «school». Foi aportar a línguas ainda mais distantes, como o indonésio, onde se escreve «sekolah». Como lá chegou? Por via do português, que levou a palavra até àquelas paragens.

Mas voltemos ao latim. Onde foram os Romanos buscar a palavra? Também não surpreende: ao grego «skholḗ» («σχολή»).