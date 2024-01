O pensamento mágico sustém a humanidade há anos e anos: se chover, temos uma boa colheita; se passar um carro amarelo, ganho o Euromilhões; se... são tantos “ses”, que cabe um cachalote numa caixa de fósforos, uma frase que retive de um filme francês com aquela atriz que se tornou famosa por ter interpretado a Amélie Poulin. Gostamos do pensamento mágico porque é uma forma de nos iludirmos, de nos enganarmos, de mantermos tantas vezes uma esperança que será vã.

Um dos pensamentos mágicos apropriados a esta época do ano consiste na elaboração de uma lista de desejos, a concretizar no novo ano. Também fiz a minha e deixo-vos para considerações e adendas:

Ter uma campanha eleitoral com ética e dignidade

Ter uma campanha eleitoral com propostas e não com insultos

Ter uma campanha eleitoral participativa

Ter uma campanha eleitoral que nos permita ter esperança real no que aí vem

Ter uma campanha eleitoral que seja paritária, que considere todas as questões de género

Ter uma campanha sem politiquices

Ter eleições sem abstenção (eu falei em pensamento mágico, ok?)

Ter eleições com discursos edificantes

Ter eleições com cobertura televisiva que não assente em sensacionalismos

Ter um governo a pensar nas pessoas

Ter um governo com propostas reais e fazíveis

Ter um governo responsável

Ter um governo que encare a cultura como parte crucial do país que somos

Ter um governo capaz de criar uma campanha eficaz de promoção da leitura

Bom, ter uma campanha eleitoral, ter eleições ou um governo nunca é como esperamos. Mas é pena. O mundo, a política, estão repletos de mentiras, demagogia, factos que não o são, soundbytes que podem fazer a diferença para um potencial eleitor, mas que redundam em nada. Quem quer ir para a política? Pessoas que estão disponíveis para esta alarvidade? E as outras, as que acreditam piamente na ideia nobre do serviço público, que estão disponíveis, que trabalham em circunstâncias tantas vezes penosas? Essas são difamadas também. Que pena, Portugal.