O ritmo lufa-lufa está de volta e, inevitavelmente, surge, também, a montanha de e-mails no outlook por tratar. No entanto, não é motivo para entrarmos em pânico. Com alguma organização e uma mentalidade produtiva, podemos enfrentar este regresso à normalidade de forma saudável e eficaz.

Neste artigo, partilho cinco dicas para ajudar a organizar a caixa de correio eletrónico e melhorar, assim, a sua produtividade.

Priorize e classifique os e-mails

A primeira tarefa é classificar os e-mails em categorias. Crie pastas ou etiquetas para agrupar mensagens por assunto ou prioridade. Isso ajuda a visualizar e priorizar o que é mais importante. Identifique os e-mails de clientes, colegas de trabalho, projetos específicos, e assim por diante. Dessa forma, pode começar a trabalhar nas tarefas mais relevantes sem se perder na avalanche de mensagens.

Limpe a caixa de entrada

Uma caixa de entrada desorganizada pode causar stress e prejudicar a produtividade. Dedique algum tempo para apagar e-mails desnecessários. Elimine spam, newsletters antigas e mensagens que já não têm relevância. Isso irá reduzir a desordem e facilitar a gestão do correio eletrónico a longo prazo.

Defina horários para verificar o e-mail

Resistir à tentação de verificar constantemente o e-mail é fundamental para ser mais produtivo. Em vez disso, defina horários específicos ao longo do dia para verificar e responder a mensagens. Por exemplo, pode fazê-lo de manhã, após o almoço e no final do dia. Evite interrupções constantes e mantenha o foco nas tarefas em mãos.

Utilize respostas automáticas de forma inteligente

Se sabe que terá um período de trabalho intenso, considere configurar respostas automáticas informando que está temporariamente indisponível e indicando quando irá responder com mais detalhe. Isso ajuda a gerir as expectativas dos remetentes e permite-lhe concentrar-se nas suas tarefas sem sentir pressão constante para responder a cada e-mail imediatamente.

Pratique o Equilíbrio entre Trabalho e Vida Pessoal

Por último, mas não menos importante, lembre-se de manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Agora, mais conhecido por Work-Life Balance. Reserve tempo para si mesmo, para a família e para atividades de lazer. O descanso e a desconexão são fundamentais para a saúde mental e a produtividade a longo prazo. Não se esqueça de que resultados de qualidade são mais importantes do que horas excessivas de trabalho.

Em resumo, o regresso à normalidade após as férias de verão pode ser desafiante, mas com a abordagem certa, podemos torná-lo mais saudável e produtivo. Organizar a caixa de correio eletrónico, definir prioridades e concentrar-se nos resultados das suas tarefas são passos essenciais para enfrentar este período com confiança e eficácia.

Antes de terminar, e já que falamos em produtividade, tenho um último conselho para si. Estruture o seu plano de trabalho com base na matriz de Eisenhower. Passo a explicar, de uma forma muito resumida:

Tarefas importantes e urgentes: as primeiras a serem tratadas;

Tarefas importantes, mas não urgentes: planeie no calendário uma data para tratar; • Tarefas urgentes, mas não importantes: delegue a um subordinado ou alguém que confie;

Tarefas não urgentes e não importantes: rejeite por completo.

Com determinação e disciplina, podemos fazer do regresso ao trabalho uma experiência menos stressante e mais recompensadora. Aproveite este momento de recomeço e agarre esta oportunidade para construir hábitos positivos que o acompanharão ao longo do ano!