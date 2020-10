WhatsApp - "Já tenho esta porcaria instalada há anos e, até agora, nunca consegui entrar em nenhum grupo. Deve ser certamente erro. No outro dia, espreitei o telemóvel da Filipa Roseta e tinha lá um grupo chamado “Malta Fixe do PPD”. Devem ter tentado adicionar-me e não dá. Bug inaceitável da app. Aguardo resolução, caso contrário desinstalo.”

Trotinetes Lime - "Decidi experimentar o serviço de aluguer de trotinete. A app perguntou se eu estava a usar capacete, o que me pareceu logo uma intromissão típica de socialistas. Lá desbloqueei a trotinete, pus-me em cima dela e passado 10 metros caí. Inqualificável. Não consigo acreditar que não fazem trotinetes de onde uma pessoa não possa tombar. Vemo-nos em tribunal”.

Instagram - "Sempre ouvi falar desta app. Pus uma selfie, esperei uma semana e nada. Não me tornei presidente da República nem me deram um código da Prozis. Fiz também uma live, esperando milhares de pessoas como o Bruno Nogueira. Aparentemente só tinha o líder da JSD a ver. Há claramente filhos e enteados nesta app. Não vai a lado nenhum."

Waze - "Que porcaria de GPS. Não tem nenhuma voz que fale com sotaque do Porto, por isso acabo por me perder em Lisboa. Eles não abrem as vogais, não percebo o nome das ruas. Até têm um que fala como o Batman, mas não há a hipótese de ter aquilo com a voz do Sá Carneiro. Dava-me jeito para indicações e posicionamento político. Como está, não funciona.”

AccuWeather - "Pior previsão meteorológica que já vi na minha vida. Então os homens dizem que vão estar 23 graus de real feel e depois eu não sinto 23 graus? Eu saí à rua de kispo e estava a sentir pelo menos 30 graus. Real feel para quem? Assim não. Tive de tirar o casaco para não ter calor.”

UberEats - "Depois de muito me falarem nisto, lá mandei vir comida. O empregado chegou em meia hora. Eu abro a porta e ele quer que eu pegue no saco da comida. Como assim? Mando vir um sushi caro e não há a decência de servir à mesa? Vou ser eu a abrir o vinho, não? Assim não vamos lá, Portugal”.

Google Alerts - "É uma boa ideia, mas funciona muito mal. Quem tem de enviar os alertas às pessoas devia estar mais atento. Andam a dormir na parada. Pus há uns anos um alerta para "Rui Rio O Melhor Líder da Oposição de Sempre" e nunca recebi nem uma notificação. Mal jogado, Google.”

Recomendações

Esta mini-série.