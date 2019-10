Há uma dupla questão imediata: pelo lado independentista, a gestão das reações de indignação que já estão a disparar e que eram esperadas; pelo lado espanholista, a inteligência, ponderação e moderação indispensáveis para baixar a tensão e evitar uma escalada que complique ainda mais as possibilidades de negociação, tão necessária.

A sentença foi anunciada a escassas quatro semanas de eleições gerais repetidas em toda a Espanha. O primeiro ministro em funções, o socialista Pedro Sànchez, apostou na repetição das eleições que tinha ganho folgadamente (PSOE, 28,6%, 123 deputados; PP, 16,69%, 66 deputados; Ciudadanos, 15,86%, 57 deputados; Unidas Podemos, 11,97%, 35 deputados; Vox, 10,26%, 24 deputados) em abril, com a ambição agora de fortalecer a maioria que tem. As sondagens mostram que não há alterações substanciais nas intenções de voto no PSOE, o PP sobe, enquanto Ciudadanos, Unidas Podemos e Vox recuam, queda forte no caso do Ciudadanos.

A questão catalã, agora impulsionada pela sentença, vai ser tema principal, provavelmente em modo extremado, na campanha. Pedro Sánchez, que quis estas eleições, sabendo que a campanha seria atravessada pela sentença no processo catalão, planeou seguramente algum projeto de ponte entre as duas partes, a espanholista e a independentista catalã. Resta saber se será alguma estratégia com robustez bastante para gerar alguma esperança.

Hoje e nos dias mais próximos, há que ter em conta alta probabilidade de incidentes como cortes de estradas ou ocupação de agências bancárias e edifícios do Estado, a par de marchas e concentrações. O desafio para os líderes de um lado e de outro é o de conseguirem manter a via cívica e evitar que os protestos degenerem em violência.