Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, Secretário-Geral do Partido Comunista, Director da Escola Central do Partido e membro mais importante do Comité Permanente do Politburo (o orgão que controla de facto a China), é dono e senhor do país mais populoso do mundo (1,428 mil milhões de habitantes em 2018), terceiro em área (9.600.000 km2) e primeiro em PIB - 14,140 triliões de dólares em 2019. (Segundo, se se considerar o valor do câmbio internacional).

Embora a China tenha 56 etnias e fale vários idiomas, o controlo do Partido Comunista é completo, baseado numa fidelidade cultivada desde 1949 e nas tecnologias mais modernas. É o único país que tem reconhecimento facial generalizado e avalia todos os cidadãos segundo um sistema de pontos que dá prémios, como a possibilidade de viajar, e castigos, como a impossibilidade de comprar certos produtos. O controlo da comunicação social é total e a internet tem censura prévia individualizada, o que é considerado praticamente impossível mesmo nos países tecnologicamente mais avançados.

Para chegar à presente situação a China percorreu um caminho que começa em 1949, com a tomada do poder por Mao Zedong. Depois de um período imperial distante (que durou até ao século XVII), o país foi sistematicamente humilhado pelos europeus no século XIX – as Guerras do Ópio e a entrega de Hong Kong aos ingleses em 1842 – e esmagado pelos japoneses em duas guerras, em 1894-95 e 1937-45, além de sofrer diversas rebeliões e guerra civis. Embora se tenha tornado uma república em 1912, o poder nunca foi centralizado e era basicamente um imenso território retalhado em poderes regionais, entre o medieval e a ditadura.

Com a unificação de 1949 (de que ficou de fora a ilha da Formosa), Mao entrou numa série de experiências de “poder popular”, a mais famosa das quais foi a Revolução Cultural de 1966-76. Paralelamente anexou o Tibete em 1950. Hoje em dia a governação de Mao, que continua a ser venerada na China, é vista como uma era de brutalidade e ineficiência.

Tudo mudou depois da sua morte, com a subida ao poder de Deng Xiaoping, em 1978.

Tirando lições da queda do comunismo na Rússia, o Xiaopinguismo apostou no desenvolvimento económico, mantendo a mão de ferro do Partido Comunista. Nas décadas seguintes, o crescimento económico manteve-se acima dos 10% anuais, criando uma classe empresarial e uma classe média que, embora estritamente controladas, tinham mão livre para tomarem iniciativas capitalistas. Em 2013, já com o país a ter uma voz na arena internacional, o 18.º Congresso do Partido Comunista escolheu Xi Jinping como Secretário Geral.

Mas quem é, afinal, Xi Jinping? Há uma hagiografia oficial, evidentemente, que mostra como o filho de um alto dignitário maoista, caído em desgraça na Revolução Cultural, fez o seu caminho a partir do escalão mais baixo do Partido. Esse percurso natural, digamos, de um obediente funcionário partidário, que na China é também um funcionário público, mostra um homem eficiente e determinado em fazer funcionar a ortodoxia herdada de Deng Xiaoping. Começou a carreira na província de Fujian, foi escolhido para chefiar o partido na província de Zhejiang e chegou a chefe do aparelho em Xangai.

Em 2014, há um ano no poder, lançou um livro em que delineava uma nova era política para o país: a expansão mundial. As suas teorias foram oficialmente aprovadas em 2018, quando o Congresso Popular o nomeou Presidente vitalício. A partir de agora pode dividir-se o comunismo chinês em três períodos: maoismo, xiaopinguismo e xijipinguismo.