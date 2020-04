Pouco se sabe sobre ele, além do currículo oficial, bastante abonatório, por sinal. Nascido na Etiópia, numa zona que agora pertence à Eritreia, numa família classe média, diz que se interessou por doenças contagiosas quando viu o irmão mais novo morrer com sarampo, tinha ele cinco anos.

Em 1986, depois de se formar em Biologia na Universidade de Asmara, foi para Londres, onde fez o curso de Imunologia na Escola de Higiene e Medicina Tropical. Seguiu-se o doutoramento em Saúde Comunitária na Universidade de Nottingham, com uma tese sobre a malária na região Tigray da Etiópia. É o primeiro microbiologista a chegar a Director Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em 1986, de volta à Etiópia, entrou para o Ministério da Saúde como técnico, mas a queda do presidente Mengistu Marian e a complicada política (e guerra civil) no país levaram-no de novo a Londres. Em 2001 voltou a casa para ocupar o cargo de director do Departamento de Saúde de Tigray, onde se notabilizou pela luta contra a SIDA e a meningite, além de ter modernizado o serviço e erradicado o sarampo. Com a subida ao poder de um novo governo de esquerda, foi nomeado Ministro da Saúde, fazendo um trabalho que chamou a atenção das entidades internacionais de saúde pública. Neste contexto estabeleceu contactos com o então Presidente americano, Bill Clinton, e com Bill Gates, já empenhado em erradicar a malária do continente africano.

O seu prestígio e boas relações internacionais levaram-no a Ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 2012 e 2016. Nesse cargo teve um papel preponderante na luta contra a epidemia de Ébola que assolou a África Oriental, conseguindo chamar a atenção do “mundo civilizado” para mais uma das múltiplas doenças que despontam esporadicamente em África.

Em 2016, aquando da 69ª Assembleia da Saúde Mundial, o orgão deliberativo da OMS, apresentou a sua candidatura à direcção geral, apoiado por vários países africanos e pela comunidade científica internacional. Foi eleito por unanimidade em Maio de 2017.

A OMS, fundada em 1948, dentro do quadro das Nações Unidas, tem 194 membros, que se reúnem anualmente na Assembleia Mundial de Saúde, para decidir objectivos e eleger o Comité Executivo de 34 membros, cujo presidente actual, de que ninguém fala, é o japonês Hiroki Nakatan. Também elege o Director Geral, por cinco anos. A OMS tem cerca de sete mil funcionários, entre a sede, em Genebra, e as Delegações Regionais que operam em 149 países

O maior contribuinte é os EUA, seguido pela Fundação Bill & Melinda Gates. A China nem sequer está entre os dez maiores. Em 2019, as contribuições dos membros foram de 957 milhões de dólares, a que se somam outras para programas específicos da organização, num total de de mais de três mil milhões de dólares.

É interessante notar que, antes de Tetros, o cargo de Director Geral foi ocupado pela chinesa Margaret Chan. Mas este facto, que tem sido usado como argumento para mostrar a influência chinesa na OMS, não tem razão de ser, uma vez que a contribuição de Pequim não é tão significativa que lhe dê essa influência. O que se pode argumentar é que influencia outros votos, mas isso é sobretudo especulativo.

Contudo, há questões que têm a ver directamente com o poder chinês. É o caso, absolutamente inacreditável, de Taiwan (Formosa). Foi permitido à ilha que se apresentasse como observador entre 2009 e 2016; nesse ano, por pressão chinesa, foi afastada das reuniões. Esta situação é ainda mais surreal quando se verifica que Taiwan tomou medidas contra o coronavírus antes de Pequim e é citada como exemplo do combate à epidemia.

Numa entrevista recente, a 28 de Março, o epidemiologista canadiano Bruce Aylward, Director-geral assistente da OMS, evitou responder a uma pergunta da jornalista sobre a resposta de Taiwan ao surto. Quando ela insistiu, a ligação foi cortada. Quando conseguiu voltar à questão, Aylward, respondeu “vamos passar para a próxima pergunta”.

Anteriormente, e tirando o caso de Taiwan, que deve ser atribuído ao (dese)quilíbrio de interesses internacionais, Tedros esteve envolvido num escândalo de influências. Em Outubro de 2017 nomeou o Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, como Embaixador da Boa Vontade da OMS, ignorando a situação sanitária miserável do país, para não falar da ditadura feroz que ele exercia há décadas. O repúdio internacional foi tal que Tedros um ano depois retirou a nomeação.

Outra questão pendente, é a inclusão da medicina tradicional chinesa nas soluções propostas pela OMS. Os cientistas que seguem a medicina científica têm-se oposto e o problema foi adiado para 2022.