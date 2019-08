A indignação dos governos europeus em relação aos incêndios florestais no Brasil traz a oportunidade para os leitores conhecerem um pouco mais a região amazónica. Também é a possibilidade desses mesmos leitores saberem um pouco mais a respeito de seus próprios governantes, ídolos de futebol e astros do showbiz com relação à falta de informação que têm a respeito do assunto.

Por exemplo, a súbita revolta atrelada ao engajamento ecológico de Emmanuel Macron, presidente francês, foi tanta que, possivelmente, uma falha da assessoria fez com que partilhasse no Twitter uma imagem de um incêndio amazónico do fotógrafo Loren McIntyre, morto em 2003, portanto, impossível que tenha sido tirada em 2019.

Artistas, celebridades e atletas também abraçaram a causa sem medo de constrangimento. Pelo Twitter, o consagrado jogador de futebol português Cristiano Ronaldo não viu problema com a imagem usada na partilha. Mas errou o local por alguns milhares de quilómetros e divulgou uma foto de 2013 do Rio Grande do Sul. Madonna e Jaden Smith, filho do ator Will Smith, foram ainda mais longe: pegaram numa de 1989. Só três décadas de atraso. A foto havia sido publicada numa reportagem do The Guardian em 2007.

A região amazónica inclui outros países da América do Sul. O incêndio que acontece atualmente na Amazónia boliviana é o maior de toda a história do país, mas nem por isso sensibilizou a comunidade internacional e o governo boliviano luta com apenas um avião para combater as chamas pelo ar.

A sensibilidade dos governantes das grandes potências com as queimadas no Brasil não é tão altruísta como querem fazer parecer à opinião pública global. Há grandes interesses económicos e estratégicos nesse pacote de conflitos. As queimadas acontecem todos os anos na Amazónia devido ao período de seca e o de 2019 está longe de ser o maior dos últimos dez anos.

Essa preocupação internacional não aconteceu em anos anteriores e isso é reflexo da nova política governamental brasileira com a região. Nos últimos 16 anos a região esteve largada nas mãos de organizações não governamentais que ocupam reservas indígenas com o pretexto de defender a cultura indígena do homem branco opressor. O governo, nesse período, limitou-se a “preservar” terras e mais terras em nome da preservação ambiental. Para se ter uma ideia, há reservas maiores do que muitos países europeus e nelas vivem pouco mais de 20 mil índios.