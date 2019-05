A obra de Maria Teresa Horta é extensa e não pode ser reduzida ao acontecimento literário que foi - e ainda é - este livro que escreveu a seis mãos com Maria Velho da Costa e com Maria Isabel Barreno. O Congresso Internacional Maria Teresa Horta vem comprovar a imensa importância da autora, da sua poesia, da sua ficção dentro e fora de portas, com edições internacionais e um crescente estudo académico, nomeadamente no Brasil.

Mulher de armas, coleccionadora de palavras, Maria Teresa Horta foi jornalista durante toda a sua vida e deslumbra-se todos os dias com a palavra escrita e com o universo narrativo. Acredita na verdade, acredita nas mulheres, acredita na Literatura. Durante muito tempo, demasiado tempo, o seu nome foi preterido, esquecido e deram-lhe um rótulo com intenções de menorização: a poetisa do erótico. Maria Teresa Horta é mais do que isso e nunca se deixou abater, nunca se deixou ignorar. A sua voz é demasiado poderosa. E ainda bem.