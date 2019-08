O desgaste bélico e político (a corrupção tem atravessado todos os governos) levou a que nas eleições presidenciais de Março/Abril (dois turnos) deste ano fosse eleito um candidato completamente fora do sistema. Volodymyr Zelensky, comediante, era conhecido por fazer o papel de Presidente da República, precisamente, numa série televisiva muito popular porque metia a ridículo as instituições e os políticos tradicionais do país. Com um partido formado à pressa, “Servidores do Povo”, conseguiu ser eleito à segunda volta, sem um programa muito preciso, mas com a promessa de normalizar a vida política e social do país. É de notar que os 12% da população localizados nas zonas rebeldes não puderam ou não quiseram votar.

Não é a primeira vez no mundo que um actor ou figura pública do espectáculo ganha eleições baseado na sua popularidade cinematográfica. Ronald Reagan, nos Estados Unidos (1981-89) e Joseph Estrada, nas Filipinas (1998-2001) são dois exemplos com resultados opostos; enquanto Reagan surpreendeu toda a gente com um mandato musculado e historicamente decisivo, Estrada foi afastado por corrupção e incompetência. Na correcção das coisas, comediante é uma profissão tão digna como advogado ou engenheiro. Há até quem a ache mais confiável, mesmo sendo profissional em efabulações.

Zelensky fez-se eleger montado numa enorme esperança e, simultaneamente, numa compreensível dúvida. Apesar de jovem e de currículo limpo, não tinha conhecimentos no meio para formar uma equipa com experiência política que resolvesse os aparentemente intermináveis problemas internos e externos do país.

Nestes seis meses, Zelensky, uma incógnita para russos e europeus, se não para os seus próprios eleitores e desafectos, conseguiu inflectir quase completamente as relações inquinadas com Putin, agindo com uma combinação de deliberações bem calculadas e “generosidade estratégica” (expressão usada pelo New York Times), aproximando-se do Kremlin num tom impensável para os seus antecessores. A primeira coisa que fez, logo em Junho, foi telefonar a Putin, propondo um encontro sem concessões prévias. Não sabendo como funcionaria o novo líder ucraniano, o russo optou por uma série de pequenas provocações, a ver como ele reagia – tudo isto seguido atentamente pelos ocidentais. Sem a pressão nacionalista que tinha manietado Poroshenko, Zelensky apelou para os operários pró-russos do sul do país, eles também cansados com a situação de conflito permanente. Declarou um cessar-fogo que se tem mantido, retirou tropas da fronteira com o Dombass (a zona que inclui a Crimeia e dois territórios contínuos), facilitando o movimento de civis, e investiu nas cidades fronteiriças, criando uma certa prosperidade económica.

Putin respondeu dando passaportes russos aos habitantes da zona dissidente, o que lhe permitirá investir militarmente com a desculpa de proteger cidadãos russos. Zelensky replicou dando passaportes ucranianos aos mesmos habitantes. Mas em Junho apreendeu um petroleiro russo que tinha entrado em águas ucranianas – não se sabe se por acaso se para testar a determinação de Putin – como retaliação pela apreensão de três navios ucranianos em Novembro de 2018. Ou seja, tem lidado com Putin com a mesma combinação de incidentes e determinação, de igual para igual, sem considerar a enorme desigualdade bélica entre os dois países.

Uma vantagem a seu favor é a popularidade: a série de televisão em que fazia de Presidente também era muito popular na Rússia, e ainda mais na Crimeia, o que leva a que Putin pense duas vezes antes do atacar frontalmente. Recentemente reforçou essa vantagem, criando uma estação de televisão baseada na Ucrânia, que emite exclusivamente em russo. Nas sondagens de popularidade feitas na Rússia, o seu nome aparece logo a seguir a Putin. Segundo um comentador relativamente imparcial ucraniano, Zelensky tem tentado colocar-se na posição da Branca de Neve, empurrando Putin para o papel da Rainha Má.

É claro que a situação de fundo não mudou, nem mudará: a Rússia quer a Crimeia, como escudo de protecção contra a Europa e como prova de que voltou à sua glória de outrora. Mas, pelo menos por ora, o conflito saiu do terreno (minado) para o ecrã da popularidade, o que é um desenvolvimento novo. Com o seu sorriso fresco e uma aparente inocência, Zelensky conseguiu pelo menos amortizar os ímpetos agressivos de Putin, sempre preocupado com a sua imagem interna e externa.

Não resolvendo o problema de fundo, a situação criada por Zelensky pelo menos diminuiu a pressão e criou espaço para uma solução mais viável, temporária que seja.

Que não se diga que os comediantes não dão bons políticos. Afinal a política, quando não é trágica, funciona como uma comédia.