Tecnologia de ponta para cirurgias médicas, simuladores de carros de corrida, drones, mapas inteligentes, sensores para colmeias e tantas outras soluções inovadoras. Na sexta edição do IoT Challenge, houve espaço para tudo isto, até porque, segundo Nuno Nunes, Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal, este evento serve para “as PMEs mostrarem o valor que têm”.

A concurso começaram por estar cerca de 30 ideias, das quais 9 chegaram à fase final, avaliadas por um grupo de jurados que, para além de Nuno Nunes, contou ainda com André Marquet, CEO da Productized, Joaquim de Matos, IS Director do Grupo Salvador Caetano, Rogério Nunes, General Manager da OSI do Grupo Amorim e João Teixeira, Chief Technology Officer da Altice Portugal.

créditos: Altice Portugal

No final, foram três os projetos vencedores:

a solução SurgeonMate Ecosystem , da SurgeonMate, que integra dois produtos: a SM Library, uma app que permite armazenar dados clínicos em cloud, e a SM Vision, uns Smart Glasses que gravam e transmitem em tempo real o ponto de vista do médico. Esta solução tem como mercado potencial 60 milhões de profissionais de saúde e foi apresentada, no IoT Challenge, por um cirurgião empreendedor;

, da SurgeonMate, que integra dois produtos: a SM Library, uma app que permite armazenar dados clínicos em cloud, e a SM Vision, uns Smart Glasses que gravam e transmitem em tempo real o ponto de vista do médico. Esta solução tem como mercado potencial 60 milhões de profissionais de saúde e foi apresentada, no IoT Challenge, por um cirurgião empreendedor; o projeto beXStream, da Beyond Vision, que consiste numa plataforma que permite o controlo remoto total de drones, a partir de qualquer parte do mundo, numa aplicação integrada que desenha rotas de voo com elevados níveis de precisão e detalhe, sendo a agricultura uma das áreas onde está a ser testada para inspeções autónomas de campos de cultivo, mas também aplicável a logística de última milha, que consiste no último esforço logístico para fazer chegar um produto ou serviço a um determinado local ou cliente;

a solução Realtime Mapping, da Voxelmaps, que permite a construção de mapas 4D, de todo o planeta, num modelo volumétrico que combina dados visuais, espaciais e temporais e utiliza a inteligência artificial para processamento em tempo real.

Os três projetos vencedores, apurados num evento híbrido (e onde os clientes Altice Empresas tiveram uma palavra a dizer, votando online), concorreram ao desafio usando a tecnologia 5G nos projetos apresentados a concurso.

O objetivo do evento foi o de premiar ideias de empresas e startups que tenham em vista as necessidades de hoje, mas que também respondam aos desafios de amanhã, na base daquilo que, segundo Nuno Nunes, é o conceito da inovação: “melhorar a vida das pessoas” e “ser financeiramente exequível". Neste contexto, os parâmetros para a escolha dos vencedores tiveram que ver com a aplicabilidade ao segmento B2B (de empresas para empresas), a inovação, a maturidade da solução e a atratividade ao modelo de negócio.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, que encerrou o evento desta sexta edição, "o IoT Challenge é uma verdadeira oportunidade de agregar e identificar os melhores profissionais da área da Internet of Things, as ideias mais disruptivas e também um incentivo em prol da recuperação económica e transformação digital do País".

créditos: Altice Portugal

As equipas vencedoras receberam um voucher de 2.500 euros em serviços da Altice Empresas e poderão ainda ver a sua solução integrada no portfólio de Produtos e Serviços da Altice Empresas. Desde a sua primeira edição, em 2016, o IoT Challenge motivou a candidatura de 195 participantes de 69 empresas, premiando 21 equipas, potenciais parceiros da rede Altice Empresas.

Hoje mais de 35 milhões de dispositivos estão ligados em todo o mundo, número que, segundo previsão da Forbes, deve crescer para 75 milhões em 2025. A Altice Empresas é a marca líder do mercado português de IoT e gere, mensalmente, 129 milhões de eventos e 22 terabytes de dados de dispositivos IoT.