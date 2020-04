Com a maior parte do país confinado em casa, como resultado da atual pandemia, é importante que continuemos a crescer enquanto indivíduos e comunidade enquanto nos adaptamos a estes novos conceitos de isolamento e distanciamento social.

Para ajudar nesta adaptação, são muitas as instituições académicas, startups e organizações que se focaram na partilha de material online relevante e alternativo, permitindo assim que a sua comunidade se mantenha informada sobre o que está a acontecer. Esta informação é disponibilizada através de várias plataformas digitais na forma de webinars, eventos ou palestras online.

Dada a utilidade de muito do conteúdo a ser partilhado, a Startup Portugal reuniu uma lista de eventos online dirigidos a qualquer pessoa interessada em continuar a aprender durante esta pandemia.

1. Webinars da Smart Portugal

Organizados pela NOVA Cidade - Urban Analytics Lab, a Smart Portugal é um conjunto de webinars semanais que junta diferentes personalidades na área da inteligência urbana (smart cities) e que discutem a forma como esta pode desempenhar um papel fundamental na linha da frente de combate à pandemia. As atualizações sobre os webinars são comunicadas através do site NOVA Cidade e das suas redes sociais.

2. Moviinn Talkiinn Webinar

A Moviinn, em parceria com a Nomadx, tem vindo a organizar, durante o período de isolamento, webinars semanais onde são partilhadas experiências de pessoas que se mudaram e se encontram a viver em Portugal. Os webinars abordam temas como a obtenção da Cidadania Portuguesa e do Golden Visa, sendo possível fazer perguntas sobre como obter e processar os documentos associados a estas entidades, entre outras questões. Os webinars são realizados todas as quintas-feiras e as inscrições são através do Facebook da Moviinn.

3. MakeSense Portugal

O MakeSense Portugal é um grupo público com o objetivo de ajudar os empreendedores sociais em Portugal a encontrar soluções para os seus desafios e projetos sociais em várias áreas, incluindo educação, saúde, ambiente e nutrição. Durante o mês de abril, o MakeSense Portugal tem vindo a organizar vários eventos online que visam proporcionar às iniciativas de impacto social em Lisboa uma oportunidade de se envolver com a comunidade local. Estes eventos são realizados através de videochamada, e pode encontrar os próximos na página Meetup do MakeSense Portugal.

4. Role To Play Webinar Series

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) tem trabalhado com funcionários, estudantes e parceiros para se mobilizar não só na adaptação ao ensino e ao trabalho remoto, mas também no apoio à comunidade no que diz respeito a lidar com os vários desafios trazidos pelo contexto atual. Como resultado, a Nova SBE criou a campanha “Role to Play”, onde partilha artigos e webinars diários sobre os vários “roles” (papéis) que podemos desempenhar enquanto indivíduos nesta crise.

Todos os dias, às 18 horas, a instituição partilha um webinar de 20 minutos, realizado pelo corpo docente da Nova SBE, e vários outros especialistas do mercado, nomeadamente professores da Singularity University Portugal e outras instituições académicas europeias de negócios. No site oficial da iniciativa é possível fazer a inscrição nas próximas sessões ou explorar os webinars já gravados. E podemos seguir tudo sobre o tema através da hashtag #roletoplay.

5. FMUL Talks

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) organizou uma série de palestras em parceria com a farmacêutica Janssen, denominadas “FMUL Talks", onde se discutem temáticas científicas dedicadas à pandemia da covid-19. As palestras acontecem durante todas as terças-feiras do mês de abril, às 18 horas. O site da Faculdade tem mais informações sobre as palestras e onde é possível aceder às mesmas.

6. Stay Home, Keep Growing

Também na Startup Portugal queremos apoiar a nossa comunidade. Como tal, em parceria com a Le Wagon, criámos a Stay Home, Keep Growing, uma plataforma de eventos online para startups, empreendedores, investidores e não só. Desta forma, várias vezes por semana, oferecemos webinars, workshops e conversas com diferentes tópicos de interesse para aqueles que fazem parte deste ecossistema. Às terças e às quintas-feiras, teremos ainda conversas ao vivo, transmitidas através do Facebook da Startup Portugal. Para acompanhar tudo, basta seguir a hashtag #stayhomekeepgrowing.