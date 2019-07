"É impossível estar em tecnologia sozinho", afirmou João Sousa, administrador B2B da Altice Portugal, na abertura do workshop "Liderar a Mudança" que se realizou na Covilhã, a quinta cidade a acolher o roadshow promovido pela PT Empresas para debater os desafios da transformação digital. Evidência da afirmação foi a própria organização do evento que contou com a participação de um conjunto alargado de parceiros da PT Empresas em várias áreas da tecnologia, como a Compta, a Microsoft, a Samsung, a Cisco, a HPE, a Check Point. a Huawei e a Poly, e com a participação de várias empresas clientes.

"O mundo está a mudar e é uma mudança rápida". Foi assim que Ricardo Luz, Diretor de Gestão do Segmento Empresarial da PT Empresas, lançou a discussão no painel sobre os desafios do digital que contou com Pedro Pinto Lourenço, Diretor Business Applications da Microsoft, João Medina, Managing Partner da Activetech-Ibshurance e Tiago Andrade, member of the Board of Directors da Compta. Uma mudança que está patente em números que são avançados em vários estudos - como por exemplo o da IDC que aponta para que, já em 2022, 80% do crescimento nos novos negócios tenha base digital.

Mário Sousa, diretor de Produto e Pré-Venda, e Inês Ferreira, responsável de Produto IoT, apresentaram, respetivamente, a visão da PT Empresas sobre como liderar a transformação digital e assegurar a conectividade do futuro nos negócios. Nuno Almeida, Entreprise Sales Manager da Samsung, dedicou, por seu lado, a sua intervenção aos desafios do “novo normal” que é a mobilidade nos negócios e no modo de trabalhar.

A seguranca foi um tema transversal no evento e o ataque informático que teve lugar esta semana à Fundação Champalimaud tornou a perceção dos riscos mais evidentes. O exemplo foi aliás referenciado em várias intervenções também pelo contexto de a Altice ser o parceiro tecnológico da Fundação a quem coube garantir a segurança.

José Alegria, Chief Security Officer da Altice Portugal, protagonizou uma das principais intervenções do dia ao apresentar as novas tendências na área da cibersegurança, numa sessão em que foram partilhados dados sobre as principais ameaças neste âmbito e sobre as recomendações para as inibir ou ultrapassar.

Um ano depois da implementação da nova legislação de proteção de dados na Europa, há mais receios no que respeita à segurança na adesão inicial às tecnologias? Este foi o mote para a discussão no painel da tarde que contou com a participação de Rui Duro, Sales Manager da Check Point, e Pedro Castro, System Engineer da Cisco. A resposta é um "nim" uma vez que estes primeiros 12 meses foram, segundos ambos os responsáveis, sobretudo usados para implementar processos e também para consciencializar as empresas dos ativos que precisam proteger.

O workshop contou ainda com a apresentação de Frederico Martins, Pointnext Indirect Sales Manager da HPE, sobre os receios e desafios das migrações de informação para a cloud e com a partilha do caso prático da Prosegur Alarmes, apresentado por Manuel Duarte, Diretor Técnico.

O dia fechou com uma visita guiada ao Data Center da Covilhã, onde decorreu o evento, conduzida por João Brás da equipa da Altice Portugal.

O workshop "Liderar a Mudança" é parte de um roadshow que tem percorrido o país com o objetivo de apresentar casos de empresas e de tecnologias que contribuem para a modernização da economia.