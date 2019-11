Ao longo de um périplo pelos quatro pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL) são várias as microempresas que tentam captar a atenção dos investidores com ideias centradas na inteligência artificial, realidade aumentada ou nichos específicos do mercado tecnológico, mas algumas ‘startups’ optam por negócios 'fora da caixa'.

É o caso de Marcelo Gracietti, diretor-geral de uma empresa que quer introduzir a 'Uber dos helicópteros' no mercado europeu.

“A aplicação foi lançada há duas semanas, mas já estamos presentes em dez países diferentes, como Portugal, França, Reino Unido, Suíça ou Áustria”, explicou à agência Lusa o empreendedor, acrescentando que esta aplicação é “semelhante ao que a 'Uber Copter' está a fazer em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, mas, neste caso é pioneira na Europa”.

Basta descarregar a aplicação e é possível pedir um helicóptero “para ir do ponto A ao ponto B” e consultar “os preçários dos diferentes operadores”.

Marcelo Gracietti participa pela primeira vez na cimeira tecnológica e de empreendedorismo e disse “que não esperava um evento com uma dimensão tão grande” e com “tantas pessoas de diferentes países”, estando, por isso, esperançoso em conseguir atrair investidores e registar “pelo menos 100 pessoas na aplicação” durante os quatro dias em que o certame decorre em Lisboa.

Num dos outros pavilhões, Jonathan Aknin mostra aos curiosos dois protótipos de candeeiros de rua alimentados com energia solar e que possuem filtros interiores para purificar o ar em redor.

“Dentro da estrutura há uma ventoinha com três filtros e quando o motor [também alimentado pela energia solar] inspira o ar pelos orifícios ao longo do poste do candeeiro, vai atravessar os três filtros e sair quase 100% purificado”, explicitou.