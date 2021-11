De acordo com o site da escola de programação, uma startup portuguesa criada em 2015, volvidos seis anos depois de iniciar atividade já organizou mais de 60 bootcamps que serviram para formar 1300 "mentes brilhantes no desemprego".

Ao final das 14 semanas de aprendizagem intensiva, os alunos que forem selecionados vão ingressar no mercado de trabalho como Junior Full Stack Software Developers. Na nota enviada às redações, a <Academia de Código_> enfatiza que "dá o apoio necessário na colocação dos recém-formados, com uma equipa dedicada, trabalhando em conjunto com mais de 50 empresas parceiras como são o caso da Deloitte, Capgemini ou a Critical Software".

"Dar este passo para expandir as condições de acesso dos candidatos aos bootcamps é importante e está em linha com a nossa lógica de procurar soluções para não deixar nenhum talento de fora", explica João Magalhães, co-founder e CEO da <Academia de Código_> em comunicado.

No caso das duas cidades em território continental há soluções de financiamento para ajudar quem não tem condições financeiras para efetuar o pagamento no imediato, ao passo que na ilha açoriana o programa é totalmente gratuito assim como a estadia durante o período que decorrerem os bootcamps.

As candidaturas (que podem ser feitas em academiadecodigo.org ) já estão a decorrer e destinam-se a pessoas com mais de 18 anos, desempregadas ou que queiram mudar de carreira. Foram abertas 80 vagas: 30 para a Lisboa e Porto, e 20 destinadas à ilha Terceira.

