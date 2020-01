A mostra pública dos trabalhos selecionados tem lugar no dia 5 de junho, com a entrega do prémio ao vencedor. Os vencedores do ano passado foram alunos da Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior, de São João da Madeira.

Idealmente, as experiências empregues pelos alunos no FCT NOVA Challenge devem contribuir para o avanço da ciência, representando um dos principais objetivos da faculdade sediada na Caparica.

A quinta edição do FCT NOVA Challenge continua a missão de promover o conhecimento científico entre os jovens portugueses e a consequente criação de novos talentos na Ciência, Tecnologia e Engenharia, áreas de investigação e ensino da FCT NOVA. Além dos estudantes do 12º ano, dos cursos Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, e Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas, pela primeira vez, a FCT NOVA abriu o concurso às Escolas Profissionais.

A FCT NOVA - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, anuncia hoje que começaram as inscrições para o FCT NOVA Challenge, o concurso que desafia os estudantes portugueses a solucionar problemas científicos, com apoio da Direção-Geral da Educação e da Embaixada dos Estados Unidos da América. O grande prémio é uma viagem ao Centro da NASA em Washington.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt