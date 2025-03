Num setor ainda pouco digitalizado, o GiGzy quer destacar-se no mercado por oferecer uma solução que simplifica o processo de contratação de talentos, criando mais oportunidades. “Com uma vasta diversidade de talentos disponíveis, o GiGzy transforma a forma como os eventos são planeados, proporcionando experiências únicas e personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada cliente”, afirma Vasco Salema, fundador do GiGzy.

Lançada em março de 2024, a ideia para a criação desta plataforma de eventos nasceu de uma conversa entre Vasco Salema (fundador do GiGzy) e dois amigos: uma amiga artista e um amigo produtor de música. Em troca de ideias, identificaram as dificuldades que os artistas enfrentam para conseguirem atuações consistentes e para gerirem as suas carreiras de forma profissional.

“Percebemos que não existia uma plataforma que não só desse visibilidade aos artistas, mas que também simplificasse processos como faturação, pagamentos e comunicação“, conta-nos Vasco Salema.

Vasco Salema, fundador do GiGzy

Com apenas um ano, a empresa considera estar em “crescimento acelerado”. Desde o lançamento conta com, mais de 400 artistas registados na plataforma; mais de 120 clientes a contratar talentos, mais de 400 bookings (contratações) concluídos com sucesso e ainda, mais de 60 mil euros pagos diretamente aos artistas.

Atualmente, os músicos são os artistas mais requisitados, mas as performances diferenciadas, como os ilusionistas e os bailarinos, estão a ter cada vez mais procura.

O que torna o GiGzy diferente?

Para além de ser um marketplace, a plataforma foi criada também para otimizar toda a experiência de contratação de artistas, com foco na automação e na inovação.

GiGzy Mais pesquisados

Algumas das funcionalidades do GiGzy são:

Gestão de Gigs e Calendário Inteligente – Evita conflitos de agenda e facilita a organização das atuações.

– Evita conflitos de agenda e facilita a organização das atuações. Pagamentos automáticos e seguros – O valor da reserva é retido até 24 horas após o evento. Depois, 85% do montante é transferido diretamente para o artista.

– O valor da reserva é retido até 24 horas após o evento. Depois, 85% do montante é transferido diretamente para o artista. Faturação automatizada – Integrada com a Autoridade Tributária para garantir conformidade fiscal.

– Integrada com a Autoridade Tributária para garantir conformidade fiscal. Perfis interativos e recomendações inteligentes – Os artistas podem criar portfólios com vídeos, imagens e avaliações.

– Os artistas podem criar portfólios com vídeos, imagens e avaliações. Booking flexível e anúncios personalizados – Clientes podem contratar diretamente ou publicar anúncios para receber candidaturas.

– Clientes podem contratar diretamente ou publicar anúncios para receber candidaturas. Comunicação integrada – Mensagens diretas eliminam intermediários, agilizando o processo.

“Ao conectar diretamente artistas e clientes, o GiGzy elimina intermediários, permitindo uma comunicação transparente e uma gestão financeira mais eficaz, o que representa uma verdadeira inovação no setor”, explica Vasco Salema.

Quem usa o GiGzy?

De acordo com o fundador, a plataforma é procurada tanto por empresas como para particulares. O GiGzy tem sido usado na restauração, eventos corporativos e de teambuilding, casamentos e festas privadas e também em festivais e produções artísticas, sobretudo funcionando como “promotores culturais em busca de novos talentos”.

GiGzy Perfil de artista

Em relação aos próximos passos está pensada a expansão para Espanha (para aumentar a base de clientes e artistas); uma nova versão da plataforma (IA e automação deverão tornar a experiência mais eficiente) e ainda, novas parcerias estratégicas (Negociações com empresas de festivais, produção audiovisual e turismo).

O fundador do GiGzy está confiante no futuro, acredita que com um “modelo digital seguro, transparente e escalável”, a plataforma está preparada para continuar a transformar o setor e criar novas oportunidades para talentos criativos.

“O GiGzy está a transformar uma economia muitas vezes paralela e pouco regulada num mercado mais profissional, transparente e sustentável. Ao facilitar pagamentos legais, faturação automática e contratos formais, estamos não só a dar mais segurança e estabilidade aos artistas, mas também a garantir que mais rendimento é declarado, contribuindo para a economia“, conclui Vasco Salema.