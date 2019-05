No que respeita às infraestruturas de fibra ótica e à modernização da rede móvel e expansão do 4G foram assinados protocolos nos municípios de Portalegre, Campo Maior, Elvas e Marvão. Segundo a operadora, com este reforço de investimento, os mais de 60.000 habitantes destes municípios vão dispor de uma cobertura em fibra ótica de cerca de 80% e em rede móvel 4G de mais de 90%.

"O périplo no Alto Alentejo demonstra, uma vez mais, a próxima relação que a Altice Portugal tem com o território e com as pessoas, ao trazer investimento tão importante para regiões como estas, com baixa densidade populacional, de forma a permitir que as populações continuem o seu trajeto de crescimento e de desenvolvimento. A Altice Portugal é uma empresa de país inteiro, para o país inteiro, no país inteiro", afirmou Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, no final da visita à região.

A visita da operadora a estes concelhos fica também marcada pela assinatura de um protocolo entre a PT Empresas, a Altice Labs e o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em Évora, nomeadamente nas áreas das telecomunicações, comunicações eletrónicas, soluções cloud, tecnologias/sistemas de informação e nos serviços de business process outsourcing.