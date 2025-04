“Hoje anuncio (…) a minha candidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto. Faço-o com sentido de missão, com entusiasmo e com a felicidade inédita de quem partilha um sonho antigo: o sonho de entregar-me à construção de um Porto ainda mais humano, dinâmico e próspero, onde todos possam viver tranquilamente e com dignidade”, afirmou.

O atual ministro dos Assuntos Parlamentares destacou como desafios urgentes a segurança, a mobilidade e a habitação.

“A segurança, com criminalidade inaceitável; a mobilidade, com trânsito intolerável; e a habitação, com preços incomportáveis, são desafios urgentes que exigem respostas novas e eficazes”, afirmou.

Pedro Duarte defendeu igualmente que a mesma eficácia deve ser pensada para o turismo, que trouxe dinamismo social e vitalidade económica ao Porto.

“Esperam-nos mais mudanças, mais rápidas e radicais. Num mundo cada vez mais imprevisível, a minha candidatura é um convite à construção de um futuro seguro. É com essa convicção, como portuense inteiro, que me apresento”, salientou.

O agora candidato à Câmara do Porto referiu que a candidatura não é sobre ele próprio, mas sobre todos os portuenses.

“Juntos, podemos construir uma cidade mais inclusiva, mais preparada, mais competitiva”, sublinhou.

O ministro destacou também querer “uma cidade que seja uma referência na cultura, que é a avenida para a tolerância e para a felicidade, mas também no desporto, incentivando a vitalidade ao longo da vida, na saúde liderando nos serviços e nos centros de investigação, no trabalho, cirando melhores empregos, e na inovação, reforçando a capacidade de captar e reter talento, tecnologia de ponta e investimento económico”.

No artigo, Pedro Duarte recordou uma “transformação vertiginosa da cidade” na última década, destacando que a “adaptação continua a essa mudança exige imaginação audácia e, sobretudo humanidade”.

Várias vezes apontado como candidato do PSD à câmara do Porto, Pedro Duarte disse no dia 21 de março que não se iria candidatar a mais nenhum cargo político a não ser à presidência da Câmara do Porto, adiantando, na altura que a decisão estaria para breve.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro de 2025.