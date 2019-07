Este ano, o tema âncora do espaço de inovação do Festival Elétrico dinamizado pelo The Next Big Idea são projetos de inovação associados ao ambiente e à sustentabilidade - uma escolha que dispensa justificações. À semelhança do que já aconteceu em 2018, no Press Start serão contadas histórias de projetos num formato conversas abertas à participação do público que irão juntar promotores de projetos, entidades que atuam na esfera ambiental e da sustentabilidade e personalidades públicas que se têm destacado nestas áreas. A iniciativa conta com a parceria com a Quercus.

O evento será também o ponto de partida para uma nova iniciativa no contexto do The Next Big Idea e que será a seleção de um conjunto de projetos promovidos por "next big leaders" precisamente nas áreas que estarão em destaque no festival. Ao longo dos próximos meses, quer nas nossas plataformas digitais, quer em televião, na SIC Notícias, vamos dar conta de um conjunto de ideias que estão a mudar a forma como vivemos, criando novos estilos de vida e soluções que permitam viver, trabalhar, consumir e produzir de forma mais sustentável. Se tem projetos nesta área, partilhe connosco através do email info@thenextbigidea.pt ou via o nosso site: https://thenextbigidea.pt/submit-idea

O programa deste ano reparte-se pela tarde de sábado e pela manhã de domingo, contando com as seguintes participações:

sábado, 27 de julho, 15h00 - 17h30 "Como mudar o nosso modo de vida e garantir um futuro para o planeta?" . Projeto 100 mil árvores . Projeto Ircycle . Quercus

"Água limpa, potável, reciclada. Como a ciência nos está a ajudar" . Projeto Net Tag . Projeto Mag2Clean . Porto Digital

domingo 28 julho, 11h00 - 13h00 . Ambiente e sustentabilidade nas cidades: o caso Porto, por Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal do porto . Uma outra forma de mudar a cidade, por Still Urban design . “Sim, podemos mesmo fazer alguma coisa” com o projeto Plastic Sundays e a Quercus

Uma escultura de lixo plático

Em conjunto com o G Teatro, a organização do Elétrico vai criar uma escultura com mais de 2 metros de altura, feita exclusivamente de lixo plástico e que vai contar com a colaboração do público. Grande parte da matéria prima que vai dar forma a esta construção será proveniente do desperdício criado no decurso do próprio festival, reduzindo drasticamente o seu impacto ecológico.

A organização conta o que foi pensado:“pretende-se que o lixo ganhe uma segunda vida, não só como peça de arte, mas também como peça de sensibilização para a necessidade urgente em reduzir o consumo de plástico e no desenvolvimento de hábitos de consumo sustentáveis para o futuro do planeta”.

Esta atividade de criação será coordenada entre o espaço Art do festival com o espaço Kids: “a colaboração dos mais novos é muito importante, pois a próxima geração terá um papel fundamental no futuro do planeta. Torna-se imperativo que estes desenvolvam uma consciência do impacto ambiental provocado pelos hábitos de consumo atuais”.

Sendo na sua essência um festival de música, o Elétrico vai contar com grandes figuras da música eletrónica, como o alemão Marcel Dettmann, o romeno Petre Inspirescu, o britânico Matthew Herbert e algumas figuras norte-americanas de peso, como Moodymann, Kerri Chandler, Theo Parrish ou os Inner City. O programa do festival pode ser consultado aqui.