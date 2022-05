Sabia que os Açores foram o primeiro arquipélago, no mundo inteiro, a ser certificado como destino sustentável? A distinção valeu à região um aumento significativo nas receitas turísticas, que atingiram o valor mais alto de sempre em 2019 com mais de 3 milhões de dormidas.

Mas a pandemia e a transformação digital que se deu na vida das empresas levou a que fossem testados novas ideias, o que na capital da Terceira, Angra do Heroísmo, passa pela aposta na construção de pólos de inovação e em posicionar a cidade como um espaço de referência para profissionais que podem trabalhar a partir de qualquer lado.

Tem sido esse o mote para dinamizar o tecido empresarial da região. Pegar no melhor que o território tem para oferecer em termos de sustentabilidade e de digitalização e elevar a economia terceirense para outro patamar, onde a sua resiliência está assente em mais indústrias do que apenas o turismo.

De acordo com Guido Teles, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o maior município da ilha, esta estratégia vai materializar-se de duas formas:

Com programas de incentivos para terceirenses que queiram “regressar a casa” e com interesse em colocar o seu talento à disposição e para profissionais estrangeiros que encontrem na ilha um estilo de vida saudável e sustentável diferenciador face a outros destinos.

Com a atividade de organizações locais como a Startup Angra e o Terinov, respetivamente a incubadora e o parque de ciência e tecnologia da região, cujos programas de aceleração e de mentoria são essenciais para a construção de um pólo de inovação e de competências nas mais diversas áreas como o turismo, as indústrias criativas, a atividade agrícola e a tecnologia.

Para Sebastião Medeiros, um terceirense de gema e diretor-executivo da Startup Angra, a missão da organização que lidera está na mesma linha dos objetivos para a sua ilha. A Startup Angra aceita projetos de qualquer área, de pessoas de qualquer faixa etária com interesse em criar um negócio em Angra do Heroísmo e que necessite apoio na fase de ideação e de primeiros contactos.

Sediada na Casa do Capitão, um dos edifícios históricos do município com mais de 35 mil habitantes, a Startup Angra já recebeu candidaturas de mais de 50 projetos desde que foi fundada em 2017. No episódio do The Next Big Idea poderá ficar a conhecer dois deles:

O projeto dinamizado por João Pedro Gomes, que depois de um anos a estudar e trabalhar em Lisboa, regressou à Terceira para fazer consultoria e formações de marketing digital a negócios que procurem uma estratégia de comunicação mais eficaz do seu produto ou serviço.

A Quinta do Abacate, fundada por um casal, Frederico e Joana, que abriu portas no meio pandemia e que quer ser um alojamento turístico que se diferencia por ser 100% sustentável e permitir aos hóspedes uma experiência inesquecível com a Natureza.

Veja o nosso episódio especial em Angra do Heroísmo: