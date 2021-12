Há duas semanas, os fãs de “O Sexo e a Cidade” puderam regozijar-se com o regresso de algumas das suas personagens favoritas com a estreia de “And Just Like That...” na HBO Portugal. Esta nova versão da série inclui muitas das caras originais e coloca o elenco numa situação bastante diferente daquela que estavam há mais de 20 anos, quando foram apresentadas às audiências. Ainda de uma classe privilegiada e ainda a viver em Nova Iorque, Carrie Bradshaw e as amigas têm agora vidas estáveis que, se formos honestos, já não dariam bom conteúdo televisivo.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

No entanto, o final deste primeiro episódio (spoiler alert) trouxe a morte de uma das personagens mais queridas do universo da série, Mr. Big, que, momentos depois de ter feito um workout numa “bicicleta caseira”, teve um ataque cardíaco ao qual não sobreviveu. Uma desfeita para os fãs de “O Sexo e a Cidade”, que não estavam à espera que isto acontecesse. Uma desfeita ainda maior para a Peloton, empresa americana de fitness responsável pelas ditas bicicletas que, de um dia para o outro, viu o seu valor de mercado diminuir cerca de 15%.

Bem sabemos que as variações nos mercados financeiros são o resultado de uma série fatores, mas, pelas redes sociais e pelos principais meios americanos, a justificação para a queda abrupta do preço das ações da Peloton era fácil de identificar: as milhões de pessoas sentadas à frente da televisão ou de um computador para ver a estreia de “And Just Like That...” tinham decidido, após aquele final trágico, que a bicicletas da Peloton não eram de confiança e isso refletiu-se na sua valorização em Bolsa.

A reação da empresa não tardou e num comunicado às redações ficámos a saber duas coisas, umas delas dignas de um sketch de comédia:

Primeiro, a Peloton informou que tinha de facto assinado um contrato com a HBO para ter algumas das suas bicicletas aparecer na série, mas que, por motivos de confidencialidade da história, o serviço tinha deixado de fora o contexto em que iam ser utilizadas (ou então porque sabia que se dissesse algo dificilmente contaria com alguma das bicicletas).

Segundo (e preparem-se), deu-se ao trabalho de explicar o “porquê” de Mr. Big, uma personagem fictícia, não ter falecido devido à sua bicicleta, mas sim “ao seu estilo de vida extravagante que incluía cocktails, charutos e grandes bifes”, relembrando um episódio cardíaco que já tinha enfrentado na temporada 6 da série original. Não satisfeita, a Peloton acrescentou ainda que, quanto muito, a sua bicicleta tinha ajudado Mr. Big a viver mais tempo.

Dizem as leis de retratamento público que, quando uma empresa se sente tentada a justificar as ações ou a morte de alguém que pertence à ficção, é porque está seriamente preocupada com as implicações que isso pode ter no seu negócio. E a Peloton tinha razões para tal. E depois do desconfinamento? Fundada em 2012, desde a sua origem, os clientes-alvo da Peloton eram um segmento com algum poder de compra, disposto a pagar 2 mil dólares pelas suas bicicletas inovadoras. Contudo, a pouco e pouco, a empresa foi evoluindo e passou a ter como missão tornar-se na “Netflix do Bem-Estar”. Por outras palavras, além dos equipamentos, a partir de 2018, a empresa começou também a disponibilizar um serviço de streaming de workouts, cuidadosamente desenvolvidos por personal trainers e por uma vasta equipa de produção, que lhe permitiam chegar a um grupo mais vasto de consumidores. Inclusive, a Peloton estabeleceu algumas parcerias com artistas como a Beyoncé, para que workouts específicos fossem criados ao som da sua música e atraíssem os fãs que a utilizavam para fazer exercício físico. Em março de 2020, os sucessivos confinamentos foram bons para a empresa e colocaram-na noutro patamar. Fechadas em casa, sem gastar dinheiro em ginásios ou lazer, cada vez mais pessoas escolheram a Peloton como o seu parceiro de fitness, o que aumentou exponencialmente as suas vendas e o seu valor de mercado que, até ao fim do ano, iria aumentar cerca 600%. Mas, entretanto, no início de 2021, as pessoas voltaram a sair à rua e as bicicletas que tinham sido a melhor companhia eram agora substituídas por ginásios (ou interação humana) e ficavam a apanhar pó numa das divisões da casa. E isto fez soar os alarmes nos escritórios da Peloton.

Este ano, a empresa já perdeu dois terços do valor de mercado que apresentava no final de 2020;

De acordo com os resultados financeiros que apresentou para o terceiro trimestre deste ano, as receitas diminuíram em 17% face ao período homólogo;

Atualmente, o preço das bicicletas da Peloton já é cerca de 25% inferior ao que era no ano passado e muitas delas já são vendidas com um desconto ainda mais significativo em mercados secundários de ecommerce;

A meio deste ano, a empresa já passara pela sua dose de polémica, depois de um acidente fatal com uma criança, a ter obrigado a recolher 125 mil bicicletas nos EUA.